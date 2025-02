Egyptský prezident vyzval na obnovu Pásma Gazy bez vysídľovania Palestínčanov

Vyhlásil to v reakcii na vyjadrenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý Jordánsku a Egyptu pohrozil zastavením americkej pomoci v prípade, že odmietnu prijať Palestínčanov v rámci jeho sporného plánu, aby USA prevzali kontrolu nad palestínskou enklávou. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Sísí počas telefonátu s dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou zdôraznil potrebu začať obnovu Pásma Gazy bez vysídľovania a „spôsobom, ktorý zabezpečí zachovanie ich práv (Palestínčanov)...žiť na svojej pôde,“ uviedla vo vyhlásení kancelária egyptského prezidenta.

Uviedol tiež, že „jedinou zárukou na dosiahnutie trvalého mieru“ v regióne je vytvorenie palestínskeho štátu.

Trump po nástupe do úradu navrhol, aby Egypt a Jordánsko prijali Palestínčanov a „vypratali“ tak Pásmo Gazy. Následne počas návštevy izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v Bielom dome predstavil plán, podľa ktorého by USA prevzali kontrolu nad Pásmom Gazy s cieľom zabezpečiť jeho povojnovú obnovu. Súčasťou tohto plánu je tiež vysídlenie Palestínčanov do okolitých krajín. Tento návrh však mnohé štáty - napr. Turecko, Jordánsko, Egypt, Nemecko alebo Francúzsko - rázne odmietli.

Americký prezident v pondelok pohrozil zastavením pomoci pre Egypt a Jordánsko. „Možno,“ odpovedal Trump na otázku, či pozastaví miliardovú pomoc pre zmienené krajiny, ktoré sú spojencami USA.

„Ak nebudú súhlasiť, pravdepodobne by som ju zastavil,“ dodal Trump, ktorý sa má tento týždeň vo Washingtone stretnúť s jordánskym kráľom Abdalláhom II.

Egyptské ministerstvo zahraničných vecí v pondelok vo vyhlásení po stretnutí šéfa diplomacie Badra Abdaláttího s jeho americkým rezortným kolegom Marcom Rubiom vo Washingtone odmietlo akýkoľvek kompromis, ktorý by znamenal porušovanie práv Palestínčanov vrátane ich práva „zostať na (svojom) území“.

Abdaláttí minulý týždeň hovoril so svojimi regionálnymi partnermi vrátane Jordánska, Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov v snahe posilniť odpor voči akémukoľvek násilnému vysídleniu Palestínčanov, píše AFP.