Miriam Lexmann: Trump je obchodník sledujúci záujmy USA, EÚ musí hájiť tie svoje

Ochranársku politiku vrátane zavádzania ciel podľa nej Trump presadzoval už počas svojho prvého volebného obdobia, latku nasadil vysoko a potom začal rokovať o ústupkoch. „Je to obchodník, ktorý eskaluje a potom deeskaluje, keď dosiahne aspoň časť z toho, čo je jeho cieľom,“ dodala.

Pred časom napríklad podľa nej upozorňoval, že ak členské štáty NATO nezvýšia svoje výdavky na obranu, USA môže z NATO vystúpiť. „Samozrejme, z NATO nevystúpili,“ konštatovala Lexmann s tým, že aj keď dodnes niektoré členské štáty neparticipujú na obrane tak, ako by mali, aj v dôsledku Trumpovho postupu sa výdavky na obranu postupne začali zvyšovať.

Slovensku hrozia podľa Lexmann veľké hospodárske škody najmä v prípade, že by americký prezident naplnil svoje hrozby a zaviedol by vysoké clá na dovoz európskych áut. „Je v záujme občanov, aby naši diplomati, naša vláda vyštartovala do Spojených štátov, vyštartovala do Bruselu a žiadala, aby rokoval,“ vyhlásila.

Dodala, že posilňovanie jednoty a súdržnosti Európskej únie je v nových ekonomických, ale aj geopolitických súvislostiach veľmi dôležité. „Jednotu v Európskej únii správanie sa Slovenskej republiky, žiaľ, neposilňuje,“ povedala Lexmann.

Sama sa v Spojených štátoch stretla s členmi Kongresu a diskutovala o ľudských právach, ale aj o vzťahoch s Čínou. „V Spojených štátoch veľmi citlivo vnímajú naše bratanie sa s totalitnými režimami,“ tvrdí Lexmann. Čína, Rusko a Irán podľa nej začali veľmi intenzívne spolupracovať a vzájomne sa podporovať aj pri agresívnom správaní sa, napríklad Ruska voči Ukrajine. „V tejto geopolitickej situácii je dôležité, aby sme si dokázali hájiť naše záujmy voči Spojeným štátom a na druhej strane, aby sme deklarovali jasné spojenectvo, spoluprácu ako súčasť demokratického sveta,“ poznamenala.

Hoci všetci najvyšší slovenskí ústavní činitelia, vláda a relevantné politické strany deklarujú jasné zakotvenie Slovenska v Európskej únii a NATO, podľa europoslankyne to nestačí iba deklarovať, ale je potrebné preukazovať to činmi. „Vôbec si neviem predstaviť, čo by sme robili bez tohto ochranného štítu,“ uviedla.

Za nešťastné považuje Lexmann už to, že sa téma zotrvania v Únii vôbec otvorila. Pripomína, že aj téma brexitu bola pôvodne vnímaná ako nerealistická a napokon vyústila do odchodu Veľkej Británie z Únie. Aj preto sa podľa nej predseda KDH Milan Majerský zúčastnil na okrúhlom stole organizovanom prezidentom Petrom Pellegrinim na tému zahraničnopolitickej orientácie krajiny.