Šutaj Eštok odmieta možnosť predčasných parlamentných volieb

„Myslím si, že tému, ktorú v pondelok otvoril predseda vlády, a to nejakých možných predčasných volieb, môžeme v Hlase - môžem to povedať ja ako predseda Hlasu - absolútne odmietnuť. Z môjho pohľadu ide o rezignáciu na všetky predvolebné sľuby, ktoré sme dali,“ povedal na utorkovej tlačovej konferencii.

Šutaj Eštok mieni, že všetci koaliční partneri si musia uvedomiť zodpovednosť za garantovanie väčšiny v parlamente. „My si túto zodpovednosť v Hlase uvedomujeme. My sme vylúčili dvoch poslancov, ktorí nemali záujem o spoločnú politiku Hlasu,“ podotkol. Zároveň deklaroval pripravenosť diskutovať s koaličnými partnermi o následkoch, ktoré by to malo na koaličnú zmluvu.

Hlas chce podľa slov Šutaja Eštoka urobiť všetko preto, aby sa koalícia vrátila k jej hlavnej úlohe, a to pracovať pre ľudí. „Je povinnosťou každého jedného člena vládnej koalície urobiť všetko pre to, aby sme ľuďom garantovali to, čo sme im pred voľbami hovorili - že budú mať vládu, ktorá v prvom rade bude pracovať pre ľudí, bude stabilná, nebude riešiť svoje 'fleky' a problémy, ale bude 99 percent energie, času a priestoru venovať pomoci ľuďom,“ dodal.

Koaliční predstavitelia v súčasnosti pokračujú v rokovaniach o situácii v koalícii. Premiér Robert Fico (Smer-SD) avizoval, že sa blíži definitívne rozuzlenie krízy v Hlase a SNS, ktoré bude viesť buď k ďalšiemu plneniu programového vyhlásenia, alebo k predčasným voľbám.

Koalícia mala na začiatku volebného obdobia 79 poslancov. Vlani však z klubu SNS vystúpili traja poslanci - Rudolf Huliak, Pavol Ľupták a Ivan Ševčík. Klub Hlas-SD v tomto roku prišiel o troch poslancov, Roman Malatinec sa pridal k odídencom z SNS a Radomíra Šalitroša a Samuela Migaľa zo strany vylúčili.

Poslanci okolo Huliaka už skôr deklarovali pripravenosť pomáhať napĺňať koalícii programové vyhlásenie vlády. Poukazovali však na to, že rokovania ešte prebiehajú a závisí to od ich výsledku. Viacerí ministri pripustili zmeny vo vláde súvisiace so zmenami pomerov v Národnej rade SR.