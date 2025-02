Šefčovič: EÚ chystá adekvátne opatrenia na americké clá

Európska únia (EÚ) chce čo najlepšie ochrániť svoje podniky, občanov a spotrebiteľov. Uviedol to v utorok doobeda eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič počas vystúpenia pred poslancami Európskeho parlamentu v Štrasburgu.

Poslanci diskutovali s eurokomisárom Šefčovičom a poľským ministrom pre záležitosti EÚ Adamom Szlapkom o súčasnom stave obchodných vzťahov medzi EÚ a USA a tiež o multilateralizme a potenciálnych reakciách EÚ, ak Washington zavedie clá na európske produkty.

Šefčovič v časti svojho prejavu venovanom vzťahom s USA skonštatoval, že nanešťastie tarify, ktorými už predtým hrozil americký prezident Donald Trump, sú späť. Pripomenul, že Trump v pondelok (10. 2.) podpísal nariadenie, ktorým sa bez výnimiek zavádzajú 25-percentné clá na dovoz ocele a hliníka do Spojených štátov a to sa týka aj Európy, pričom Trump nevylučuje ani zavedenie ciel na ďalšie produkty. Ďalšie na rade by mohli byť automobily, lieky alebo mikročipy.

„Ľutujeme, že došlo k zavedeniu týchto taríf, ktoré nemajú žiadne opodstatnenie a sú ekonomicky kontraproduktívne. Narušujú hlboko integrované výrobné reťazce, ktoré EÚ a USA spoločne vytvorili, sú zlé pre podnikanie a obchod, zvýšia ceny spotrebiteľom a zvýšia infláciu,“ opísal situáciu pred europoslancami.

Slovenský eurokomisár skonštatoval, že nové americké clá majú negatívny efekt pre celosvetový obchodný systém a je to ten najhorší možný scenár, aký mohol nastať.

Šefčovič zdôraznil, že EÚ bude chrániť svoje záujmy. „Momentálne hľadáme spôsoby, ako čo najvyvážanejšie zareagovať a chrániť naše podniky, pracovníkov a spotrebiteľov,“ odkázal Šefčovič. Priznal, že situácia, ktorá nastala, „nie je náš preferovaný scenár“, ale ako dodal, EÚ je ochotná viesť dialóg s americkou stranou, rokovať a nájsť čo najlepšie riešenie pre obe strany.