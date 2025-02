Sucho na západe Slovenska sa zhoršuje, poľnohospodárom môže robiť problémy

Vo vrchnej vrstve pôdy aktuálne meteorológovia monitorujú výrazné až výnimočné sucho, v niektorých oblastiach je jeho stupeň až extrémny. Na sociálnej sieti na to upozornil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

„Relatívna pôdna vlhkosť sa na Podunajskej nížine pohybuje v intervale 30 až 50 percent a to nielen vo vrchnej vrstve pôdy (do hĺbky 40 centimetrov), ale aj v celom pôdnom profile do jedného metra. Hranica 50 percent je pritom bodom zníženej dostupnosti, pričom hodnoty nižšie ako táto prahová hodnota znamenajú stres pre vegetáciu v dôsledku nedostatku vlahy. To vytvára záťaž nielen pre lesné porasty, ale aj ovocné stromy a ozimné plodiny,“ uviedol ústav.

SHMÚ podotkol, že vzhľadom na charakter počasia v tomto období je pravdepodobnosť výskytu normálnych či vlhkých podmienok na západe krajiny v najbližších dvoch mesiacoch desať až 20 percent. Ak teda bude počasie typické pre toto ročné obdobie a oblasť, pôdne sucho bude podľa meteorológov naďalej pretrvávať.