USA vraj budú tlačiť na spojencov v Európe, aby nakúpili viac zbraní pre Kyjev

Zdroje tvrdia, že táto myšlienka je jedna z viacerých nápadov, o ktorých administratíva v posledných týždňoch diskutuje, aby mohla pokračovať v dodávkach amerických zbraní do Kyjeva bez nutnosti vynaložiť značný objem amerického kapitálu.

O možných nákupoch zbraní budú podľa zdrojov rokovať americkí predstavitelia vrátane Trumpovho osobitného vyslanca pre Ukrajinu a Rusko Keitha Kellogga na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii v závere tohto týždňa. Podľa očakávaní sa tam stretne ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s viceprezidentom USA J. D. Vanceom.

Trump v pondelok potvrdil, že Kellogga onedlho vyšle aj na Ukrajinu. Zdroj z ukrajinskej prezidentskej kancelárie predtým povedal, že Kellogg príde 20. februára.

Ukrajinskí predstavitelia sa už dlhšie obávajú, že Trump by mohol ďalšiu pomoc USA pre ich krajinu napadnutú Ruskom zablokovať alebo aspoň výrazne obmedziť. Ak sa plán, o ktorom hovoria citované zdroje, formalizuje, Kyjevu by to podľa Reuters poskytlo čiastočné uistenie.

Kellogg v pondelok v rozhovore pre Reuters plán nepotvrdil, iba povedal, že USA vždy ochotne predávajú zbrane vyrobené na ich území, pretože to posilňuje ich ekonomiku. Bezprostredne ale nie je jasné, či USA chcú, aby európske krajiny kupovali americké zbrane na základe komerčných zmlúv alebo priamo z amerických zásob. Európa zbrane pre Ukrajinu nakupovala aj za vlády prezidenta Joea Bidena.

Trump počas svojej prezidentskej kampane sľuboval, že zastaví všetku pomoc Ukrajine. Niektorí jeho poradcovia však v zákulisí tvrdia, že Washington by mal naďalej vojensky podporovať Kyjev, predovšetkým ak sa mierové rozhovory odložia na neskôr v tomto roku.

Biden počas svojho pôsobenia v úrade schválil vojenskú pomoc Ukrajine vo výške viac ako 65 miliárd dolárov. Dodávky predtým schválené Bidenom podľa slov Kellogga naďalej prúdia na Ukrajinu. Jej predstavitelia vrátane prezidenta Zelenského však tvrdia, že Kyjev potrebuje viac bezpečnostných záruk predtým, než začne rokovať s Moskvou.

Trump začiatkom minulého týždňa naznačil, že by chcel s Ukrajinou uzavrieť dohodu, na základe ktorej by výmenou za pokračovanie americkej pomoci dodávala USA vzácne zeminy a iné nerasty. Kyjev myšlienku sprístupnenia svojich kritických nerastných surovín pre investície spojencov predstavil už na jeseň minulého roka v rámci tzv. víťazného plánu, ktorého cieľom bolo získať čo najsilnejšiu pozíciu pre prípadné rozhovory a prinútiť Moskvu rokovať.