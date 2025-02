Trump chce, aby Hamas do soboty prepustil všetkých zajatcov, inak vypukne peklo

Konečné rozhodnutie v tejto veci však podľa neho bude závisieť od samotného Izraela. Súčasne ale varoval, že ak by to Hamas nespravil, v Gaze vypukne peklo, informuje TASR podľa agentúry AFP.

Trump reagoval na oznámenie Hamasu, že odkladá prepustenie ďalších rukojemníkov, naplánované na sobotu, a to až do odvolania. Militantné hnutie viní Izrael z nedodržiavania podmienok uzavretej dohody, ako aj z pokračujúcich útokov a blokovania časti sľúbenej humanitárnej pomoci.

Americký prezident krok Hamasu označil za príšerný. Novinárom v Oválnej pracovni povedal, že by nechal na rozhodnutí Izraela, čo sa napokon stane s prímerím v Pásme Gazy.

„Ale pokiaľ ide o mňa, ak sa všetci rukojemníci nevrátia do soboty 12 hodín - myslím, že to je vhodný čas - povedal by som, že (dohodu) treba zrušiť a všetky stávky padajú a nech vypukne peklo,“ upozornil Trump. Zdôraznil, že musia byť oslobodení „všetci“ rukojemníci naraz a nie postupne po skupinkách, ako tomu bolo doteraz.

Nespresnil, čo táto jeho vyhrážka zahŕňa, podľa neho však „Hamas zistí, o čom hovorím“. O svojom navrhovanom sobotňajšom termíne plánuje Trump podľa svojich slov pravdepodobne hovoriť s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom. Novinári sa ho pýtali aj na to, či vylučuje prípadnú účasť amerických síl. „Uvidíme, čo sa stane,“ odpovedal.

Trump takisto pohrozil Jordánsku a Egyptu zastavením americkej pomoci v prípade, že odmietnu prijať Palestínčanov v rámci jeho sporného plánu, aby USA prevzali kontrolu nad Pásmom Gazy.

„Možno,“ odpovedal Trump na otázku, či pozastaví miliardovú pomoc pre zmienené krajiny, ktoré sú spojencami USA. „Ak nebudú súhlasiť, pravdepodobne by som ju zastavil,“ dodal. Vo Washingtone sa má tento týždeň stretnúť s jordánskym kráľom Abdalláhom II.

Egypt v pondelok odmietol akýkoľvek kompromis, ktorý by znamenal porušovanie práv Palestínčanov. Reagoval tak na výroky Trumpa v rozhovore pre televíziu Fox News, že Palestínčania by podľa jeho plánu nemali právo na návrat do Pásma Gazy, ktorého väčšinu izraelská armáda od októbra 2023 premenila na trosky.

„Inými slovami, hovorím o vybudovaní trvalého miesta pre nich, pretože ak sa teraz budú musieť vrátiť, bude trvať roky, kým sa to vôbec bude dať - (Pásmo Gazy) nie je obývateľné,“ dodal Trump s tým, že Palestínčania budú mať inde „oveľa lepšie bývanie“.