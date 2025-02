Ukrajina: Menej pomoci z USA môže ohroziť vyšetrovanie vojnových zločinov Ruska

Rozhodnutie administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa pozastaviť poskytovanie zahraničnej pomoci môže mať významný vplyv aj na vyšetrovanie ruských vojnových zločinov na Ukrajine. V pondelok o tom informovala agentúra Reuters s odvolaním na osem zdrojov a ukrajinský dokument, ku ktorému získala prístup, píše TASR.

Od začiatku celoplošnej invázie Ruska na Ukrajinu začali ukrajinské úrady vyšetrovať a dokumentovať už viac ako 140.000 prípadov ruských vojnových zločinov. Moskva však po celý čas rázne popiera, že by jej sily v takmer tri roky trvajúcom konflikte na Ukrajine páchali vojnové zločiny.

S vyšetrovaním ruských vojnových zločinov významne pomáhajú aj Washingtonom financované organizácie a projekty. Podľa zdrojov Reuters je v dôsledku rozhodnutia Trumpovej administratívy ohrozených šesť projektov ukrajinskej generálnej prokuratúry financovaných z USA v celkovej hodnote 89 miliónov dolárov.

Podľa piatich zdrojov Reuters už financovanie piatich z týchto projektov zmrazili. Dva z nich financovala Agentúra Spojených štátov pre medzinárodný rozvoj (USAID), tri Úrad pre medzinárodný boj proti narkotikám (INL) a jeden ministerstvo zahraničných vecí.

Pozastavenie financovania malo dôsledky aj pre ukrajinské mimovládne organizácie. Zástupcovia dvoch takýchto skupín pre Reuters uviedli, že ich práca pri zhromažďovaní dôkazov od obetí a dokumentovaní škôd by v budúcnosti mohla byť významne ohrozená a niektoré aktivity v tejto oblasti už pozastavili.

„Naša organizácia bude naďalej existovať, ale budeme hľadať alternatívne zdroje nezávislého financovania a budeme pokračovať v práci v obmedzenom rozsahu,“ uviedol Olexandr Pavličenko z Ukrajinskej helsinskej únie pre ľudské práva, ktorá združuje ukrajinské ľudskoprávne skupiny.

Jevhen Krapyvin z Centra pre politické a právne reformy v Kyjeve pre Reuters vysvetlil, že podpora USA, a to najmä zo strany USAID, bola na začiatku vojny zásadná. Americká rozvojová agentúra financovala napríklad 800-stranovú príručku pre ukrajinských sudcov, ktorí prvýkrát rozhodovali v procesoch s vojnovými zločincami. Ako cenní sa podľa neho ukázali aj zahraniční experti vďaka know-how, ktoré priniesli z iných svetových konfliktov.

Ukrajinské orgány však odvtedy získali cenné skúsenosti a pozastavenie financovania zo strany USA by preto podľa Krapyvina nemuselo mať až taký negatívny vplyv. Jeden zo zdrojov však tvrdí, že strata vedúceho postavenia USA vo veci vyšetrovania vojnových zločinov by mohla mať vážne dôsledky. „Páchatelia získajú odvahu a my všetci ju stratíme,“ povedal.