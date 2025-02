Ladislav Kamenický: Som ministrom financií, reči o guvernérovi NBS sú špekulácie

„Ja za seba môžem povedať, som ministrom financií, robím si svoju prácu. Pripravujeme ďalší konsolidačný balík, ku ktorému sme mali už štyri stretnutia a budeme v tom ďalej pokračovať. Nešpekulujme o nejakých veciach,“ vyhlásil.

Takisto nechcel bližšie komentovať tému rekonštrukcie vlády s tým, že v poslednom čase nebol ani na koaličnej rade. „Ja sa väčšinou zúčastňujem koaličných rád v prípade, že sa bavíme o konsolidácii, rozpočte a rôznych finančných požiadavkách členov vlády. K tomuto (rekonštrukcii vlády, pozn. TASR) vám nič nepoviem, ale včas sa všetko dozviete. Budeme informovať, keď príde ten čas,“ zdôraznil Kamenický, ktorý je aj podpredsedom najsilnejšej koaličnej strany Smer-SD.

Odmietol, že by bola na Slovensku v súčasnosti vládna kríza. „Kým v parlamente prechádzajú veci, tak nie je žiadna vládna kríza. Viem, že si to želá opozícia, ale ja toto odmietam. Robíme ďalej na všetkých veciach, na konsolidácii. Moc pochádza z parlamentu, budeme sa prispôsobovať tej situácii, ale zatiaľ nevidím žiadny dôvod, že by bola nejaká kríza, prechádzajú veci v parlamente,“ podčiarkol minister financií s tým, že poslanci sa počítajú v prípade hlasovania. „To je dôležité. Keď sa bude hlasovať a niečo neprejde, vtedy o tom môžete špekulovať,“ dodal.