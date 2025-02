Trump oznámi v pondelok zavedenie 25-percentných ciel na dovoz ocele a hliníka

Novinárom to povedal v nedeľu na palube lietadla Air Force One počas cesty z Floridy do New Orleansu, kde sa zúčastnil na finálovom zápase ligy amerického futbalu (Super Bowl). Informovali o tom svetové agentúry.

Na otázku reportéra, kedy clá nadobudnú účinnosť, Trump odpovedal, že „takmer okamžite“.

Trump tiež potvrdil, že pravdepodobne v utorok alebo stredu oznámi aj recipročné clá. Splní tak svoj sľub ešte z predvolebnej kampane, že na dovoz do USA uvalí clá v rovnakej výške, akú obchodní partneri uplatnia na americký vývoz.

„Ak nám účtujú 130 percent a my im neúčtujeme nič, nezostane to bez odozvy,“ povedal Trump.

Ďalšie podrobnosti o clách na oceľ a hliník ani o recipročných clách neuviedol.

Trump počas svojho prvého funkčného obdobia zaviedol clá vo výške 25 percent na oceľ a desať percent na hliník. Neskôr však udelil úľavy niekoľkým obchodným partnerom vrátane Európskej únie, Veľkej Británie, Kanady a Mexika.

Clá na výrobky z ocele a hliníka by tvrdo zasiahli Nemecko a ďalšie krajiny EÚ. Podľa štatistiky dovozu do USA boli Kanada, Brazília a Mexiko v roku 2024 najväčšími dodávateľmi ocele do USA.

Trump chcel od 1. februára uvaliť 25-percentné dovozné clá na všetok tovar z Kanady a Mexika, no po rokovaní s lídrami týchto krajín ich odložil o najmenej 30 dní. Začali však platiť clá vo výške desať percent nad rámec existujúcich ciel na dovoz z Číny. Trump bude v utorok o clách telefonicky rokovať s čínskym lídrom Si Ťin-pchingom.