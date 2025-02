Nemecký kancelár Olaf Scholz odmieta znárodnenie elektrických sietí

Takýto krok by nadmerne zaťažil verejné financie, povedal Scholz v nedeľu na predvolebnom podujatí, ktoré zorganizovala Konfederácia nemeckých odborových zväzov (DGB).

Na zoštátnenie prevádzkovateľov sietí vyzval najväčší nemecký odborový zväz IG Metall. „To, čo potrebujeme pre hlavné elektrické siete, je cenový strop,“ povedal Scholz a v súlade so svojimi skoršími vyjadreniami zopakoval návrh znížiť náklady na sieťové poplatky na polovicu a zaviesť pevný cenový strop vo výške 3 centov za kilowatthodinu. To by podľa kancelára znamenalo, že nikto by sa nemusel obávať, ak by sa do elektrických sietí muselo investovať ďalších 300 miliárd eur.

Energetická koncepcia vlády v Berlíne počíta s vybudovaním tisícov kilometrov nových elektrických vedení, ktoré zabezpečia, aby sa energia z vetra, vyrábaná najmä na severe krajiny, dostala do hlavných centier spotreby na juhu.