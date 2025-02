Pešiu lávku v Sátoraljaújhelyi zapísali do Guinessovej knihy rekordov

S dĺžkou 723 metrov sa stal najdlhším visutým mostom pre peších na svete.

Podľa komisárky Anouky de Timaryovej, ktorá certifikát odovzdala, most v Sátoraljaújhelyi drží rekord v najdlhšom rozpätí visutej lávky pre peších. Doteraz najdlhší takýto most Sky Bridge nad dedinou Dolní Morava na severe Českej republiky prekonal o dva metre.

Most národnej spolupatričnosti postavili v blízkosti hraníc so Slovenskom medzi vrchmi Szárhegy a Várhegy a spája Maďarskú Kalváriu - monument pripomínajúci niekdajšie uhorské územie pred Trianonskou mierovou zmluvou (kaplnku sv. Štefana a sochu maďarského mytologického vtáka turula) a tamojšie lanové dráhy s vyhliadkovou plošinou na ruinách bývalého hradu Újhely.

Visutý most slávnostne otvorili vlani 4. júna a do konca roka po ňom prešlo vyše 300.000 návštevníkov. Prejdenie lávky so 68-metrovým prevýšením trvá približne 30 až 40 minút. Údolie Májuskút prekonáva vo výške 84 metrov a uprostred má zabudovaný osem metrov dlhý presklený panel.

Každý zo šiestich nosných káblov mosta má priemer 70 milimetrov s celkovou hmotnosťou káblov vyše 245 ton. Po lávkou so šírkou 1,2 metra môže súčasne chodiť až 300 ľudí, ak je rýchlosť vetra menšia ako 10 metrov za sekundu.