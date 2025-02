Ondrej Lunter: Samosprávy a ľudia majú právo na férový prístup

Vyjadril sa tak na sociálnej sieti v reakcii na vyjadrenia ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS).

Lunter: Tarabovi nevyšiel zámer utajiť výstavbu

Podľa Luntera sa minister snažil výstavbu utajiť a vylúčiť dotknutú verejnosť z procesu rozhodovania. „V normálnom svete by bola vysvetľovacia kampaň to úplne prvé, čo by zodpovedný politik robil,“ konštatoval.

„Dôrazne odmietam ďalšie rozoštvávanie verejnosti a hádzanie viny na starostov a ľudí zo samospráv. Oni nemôžu za to, že celý proces bol doteraz 'spackaný', vyvolal podozrievavosť, strach a odpor,“ uviedol s tým, že samosprávy a ľudia majú právo na transparentný proces.

Taraba: Elektráreň je veľkou príležitosťou pre región

Minister životného prostredia Tomáš Taraba v sobotu (8. 2.) na sociálnej sieti informoval, že plánovaná vodná elektráreň Málinec je najväčšou ekologickou a ekonomickou príležitosťou pre stredné Slovensko. Tvrdí, že projekt by z Podpoľania urobil jeden z najbohatších regiónov krajiny. Avizoval, že k projektu spustí vysvetľovaciu kampaň.

„Ak sa samospráva a vyšší územný celok postaví proti tomu, aby do regiónu prišli miliardy, ktoré na podielových daniach prinesú každoročne veľké peniaze do rozpočtov obcí, ak povie samospráva, že nechce, aby ľudia mali prácu, ale aby tam radšej bola chudoba, je to, samozrejme, ich právo,“ vyhlásil Taraba.

Projekt Málinec vyvolal odpor a petíciu

Projekt prečerpávacej elektrárne Málinec je aktuálne vo fáze štúdie realizovateľnosti. Stretol sa však s obavami i odporom zo strany verejnosti a samospráv. Vznikla aj petícia za jeho zastavenie, ktorú podporilo množstvo občanov.