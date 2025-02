Pitie piva nepomáha proti močovým kameňom – ide o rozšírený mýtus

V relácii TASR TV Zdravie to uviedol primár urologického oddelenia Nemocnice sv. Cyrila a Metoda v bratislavskej Petržalke Martin Jankovich.

Dodržiavanie pitného režimu ako takého je podľa Jankovicha dôležité, no žiadne dôkazy o tom, že by na močové kamene pomáhalo špeciálne pivo, podľa neho neexistujú. „Ľudia vymysleli veľa 'zaručených' receptov. Niečo užijú, zjedia a vypijú, a potom tomu pripíšu zázračnú moc. Že kvôli tomuto vyšiel kameň, ale on by vyšiel aj bez toho,“ poznamenal lekár. Dodal, že každý druhý človek za život zažije obličkovú koliku, ktorú spôsobuje kameň zaseknutý v močovode. „Stačí si ľahnúť do postele a dodržiavať pitný režim. Je väčšia šanca, že kameň vyjde, ako že nevyjde,“ zhodnotil.

Čo sú močové kamene a prečo vznikajú?

Urológ vysvetlil, že pojem „močové kamene“ je všeobecný výraz pre všetky kamene, ktoré sa tvoria v močových cestách. Väčšina ľudí si však pod tým predstaví práve kameň vznikajúci v obličke, ktorý následne padá do močovodu. „Tam tieto kamene spôsobujú koliky, ktoré sú bolestivé, akútne a nepríjemné,“ konštatoval. Zriedkavejšie sa môžu kamene vyskytnúť aj v močovom mechúre.

Na vznik močových kameňov vplýva viacero faktorov. „Prispievajú k tomu aj inhibítory tvorby kameňov, ktoré sú štandardne prítomné v moči. Keď je ich tvorba znížená, dôjde k zvýšenej tvorbe kameňov,“ vysvetlil Jankovich. Ďalším dôvodom sú tzv. „propagátori“, látky, ktoré podporujú ich vznik.

Spúšťačom môže byť aj hypersaturácia. „Keď je v moči vysoká koncentrácia látky, predpokladá sa, že sa urýchľuje tvorba močových kameňov a poškodenie obličky, respektíve kanálikov, ktoré vylučujú moč. Aj toto môže byť jedným z faktorov ich tvorby,“ upresnil. Dodal, že tvorbu kameňov môže ovplyvniť aj nadmerný príjem vitamínu D.

Močové kamene trápia viac mužov ako ženy

Štatistiky ukazujú, že močové kamene častejšie postihujú mužov. „U mužov ich skôr spôsobuje metabolický syndróm, u žien súvisí ich vznik častejšie s infekciami močových ciest,“ povedal urológ.

Ak kamene spôsobujú bolesti, koliku, vysoké teploty alebo iné komplikácie, lekári odporúčajú ich odstránenie. „Alebo aj v prípade, že kameň má tendenciu rásť, prípadne má viac ako 15 mm,“ dodal odborník.

Nová technológia na rozbíjanie kameňov

Urológia na Antolskej ulici v Bratislave nedávno začala používať nový prístroj, ktorý močové kamene rozbíja pomocou rázových vĺn. „Vieme nimi rozbiť kameň v močových cestách bez toho, aby sme museli ísť nejakým nástrojom do pacienta, teda zvonku,“ vysvetlil Jankovich. Cieľom je rozbiť kameň na menšie čiastočky, ktoré následne odídu z tela samé, bez ďalšej asistencie.