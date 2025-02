MV: Riaditelia sú zodpovední za implementáciu bezpečnostných opatrení v školách

Musia zabezpečiť, aby bola škola pripravená na zvládanie vnútorných aj vonkajších hrozieb. Informovalo o tom Ministerstvo vnútra (MV) SR v súvislosti s odporúčaniami pre riaditeľov na ochranu mäkkých cieľov v školskom prostredí. Tie boli vytvorené na základe analýzy dát získaných z bezpečnostných dotazníkov.

Rezort riaditeľom odporúča monitorovať okolie školy a upozorňuje pritom, že bez oplotenia to nemusí byť účinné. Školy by takisto podľa neho mali mať fyzicky zabezpečené vstupy po celé trvanie výučby vrátane prítomnosti dohľadovej služby alebo vrátnika. „Dvere by mali byť uzamknuté a vstup povolený až po overení totožnosti. Tam, kde je to možné, vybudovať zábranu pred nárazom alebo nechráneným vjazdom motorového vozidla na príjazdových cestách do priestorov školy,“ doplnilo MV.

Taktiež by podľa neho školy mali vypracovať jednotné smernice pre vstup návštevníkov vrátane pravidiel návštevného režimu a povinnosti sprevádzania pre osoby vstupujúce do školy. Potrebné je aj upraviť školský poriadok a ostatné interné predpisy tak, aby tam bola vložená oblasť bezpečnosti, napríklad zakázané predmety pre študentov, učiteľov, jednotné bezpečnostné pravidlá pre žiakov aj učiteľov, ako aj postihy za ich nedodržiavanie.

Ministerstvo odporúča aj cyklické vzdelávanie zamestnancov spojené s emocionálnou reguláciou a koreguláciou, psychickou podporou a odolnosťou či vypracovanie stratégie a dokumentácie na ochranu pred vnútornými a vonkajšími útokmi. Školy by podľa neho mali mať osobu zodpovednú za nahlasovanie bezpečnostných incidentov.

Školy by sa mali zamerať aj na smernice pre vychádzanie s problémovými rodičmi, vypracované postupy na zvládanie násilných incidentov, revíziu poplachových systémov a mali by dbať na ochranu osobných údajov. Okrem toho podľa MV musí mať každý učiteľ prístup ku kľúčom od učební, v ktorých vyučuje, a na vchodoch do budov musia byť jasne viditeľné nápisy zakazujúce nosenie nebezpečných predmetov.