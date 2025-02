Taraba: Vodná elektráreň Málinec je najväčšia príležitosť pre stredné Slovensko

Konštatuje to minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS). K projektu avizuje spustenie vysvetľovacej kampane. Informuje o tom na sociálnej sieti.

„Ak sa samospráva a vyšší územný celok postaví proti tomu, aby do regiónu prišli miliardy, ktoré na podielových daniach prinesú každoročne veľké peniaze do rozpočtov obcí, ak povie samospráva, že nechce, aby ľudia mali prácu, ale aby tam radšej bola chudoba, je to, samozrejme, ich právo,“ odkazuje na sociálnej sieti.

Podotýka, že prínosy projektu sú v miliardách eur a pozdvihnú životnú úroveň Slovenska. Miestnym obyvateľom plánuje takisto predstaviť prepočty podľa variantu projektu, ktorý sa ukáže najvhodnejší. Súčasťou projektu by malo byť aj vybudovanie kanalizácií či vodovodov. Vyžiadalo by si to podľa neho „len“ odškodnenie piatich rodín s piatimi chatkami a jedného družstva, pre ostatných by to však znamenalo rozvoj turizmu a bohatstvo.

Vodnú prečerpávaciu stanicu označuje minister za to najekologickejšie, čo sa dá postaviť. Poukazuje na to, že jej výkon by bol dvakrát väčší ako výkon elektrárne Mochovce a štyrikrát väčší ako Gabčíkova, pričom „jediné, čo ľudia vidia, je jedno jazero“. Pripomína, že najväčší dopyt na trhu je v súčasnosti po stabilizačnej elektrine, ktorú Slovensko vie predávať za vysoké ceny. Práve na to sú prečerpávacie stanice. Rakúsko ich má podľa neho v lone prírody a obcí sedem. Na Slovensku je podľa jeho vyjadrení šesť vhodných profilov na výstavbu prečerpávacích elektrární, Málinec je najvhodnejší projekt podľa geológov a vodohospodárov.

Taraba v piatok (7. 2.) na tlačovej konferencii informoval o tom, že projekt prečerpávacej elektrárne Málinec je aktuálne vo fáze štúdie realizovateľnosti, pričom by mohol priniesť miliardy eur nielen do štátneho rozpočtu, ale aj danej lokalite. Táto oblasť je podľa neho výhodná, keďže nie je potrebné zatopiť žiadne ďalšie obce a vysťahovať ľudí.

Plánovaný projekt sa stretol s obavami i odporom, spustená je aj petícia za zastavenie projektu.