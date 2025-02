Erik Tomáš: V NRSR sa zmenili pomery, treba ich prispôsobiť aj vo vláde

V diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy to uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD) s tým, že by nehovoril o rekonštrukcii vlády. Opozičný poslanec Národnej rady SR Ján Horecký (KDH) poukázal na neschopnosť vlády. Hnutie podľa neho rešpektuje výsledky volieb, ale nie za každú cenu.

„Nehovoril by som o rekonštrukcii vlády, lebo to je taký zaužívaný pojem, ale vtedy by naozaj muselo dôjsť k úprave alebo k výmenám na viacerých miestach vo vláde. Tu by som hovoril o dvoch pozíciách, o ktorých sa diskutuje,“ uviedol Tomáš. Snahou všetkých zainteresovaných strán je podľa neho dohodnúť sa rýchlo, ideálne vo februári. Post ministra práce, sociálnych vecí a rodiny podľa jeho slov nie je súčasťou týchto diskusií.

Horecký kritizoval, že vládna koalícia rieši predovšetkým personálne nedostatky vlastných ľudí. „Začalo sa to Trestným zákonom. Pokračovalo to neschopnosťou za celý rok sa dohodnúť na pozícii predsedu NR SR, bezprecedentným odvolaním podpredsedu z opozičnej strany. Nedokázali sa dohodnúť na nomináciách napríklad do rady STVR,“ priblížil. Nateraz podľa neho koalícia vyjednáva o svojich pozíciách.

Tomáš zopakoval, že Hlas-SD odmieta predčasné voľby. Vyzdvihol, že zákony prechádzajú. Zároveň podotkol, že predseda strany Matúš Šutaj Eštok má pevnú pozíciu a plnú podporu vedenia, predsedníctva aj štruktúr Hlasu-SD. Horecký to vidí opačne a vláda podľa neho neprináša ľuďom prospech.

Poslanci riešili aj piatkové (7. 2.) protesty. Tomáš v tejto súvislosti poukázal, že téma protestov o vystúpení Slovenska z Európskej únie (EÚ) neexistuje. Je rád, že aspoň KDH sa zúčastnilo na okrúhlom stole, ktorého cieľom bolo diskutovať o zahraničnopolitickom smerovaní Slovenska. Ostatné prezidentom SR Petrom Pellegrinim pozvané opozičné strany podľa neho neprišli, lebo by museli priznať, že žiadne vystupovanie Slovenska z EÚ nehrozí. Horecký kritizoval, že Slovensko sa stáva okrajovým členom, ktorý nie je pri dôležitých rozhodnutiach o EÚ.

Tomáš taktiež povedal, že Sociálna poisťovňa (SP) ušetrila 22 miliónov eur vďaka projektu Práca namiesto dávok. V rámci neho bola zavedená nová kompetencia pre posudkových lekárov, ktorí posudzujú práceneschopnosť. „Po oznámení tejto iniciatívy a po tom, čo začala táto právomoc platiť od 1. januára, odrazu enormne klesol na Slovensku počet PN, teda sa zjavne zneužívali,“ dodal šéf rezortu práce. Horecký však poukázal na to, že SP má schodok vo výške takmer troch miliárd eur.