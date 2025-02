Pred 100 rokmi sa narodil Jack Lemmon, známy z Niekto to rád horúce - dnes

Snímku z roku 1959 vyhlásil Americký filmový inštitút za komédiu 20. storočia. Úspešnú filmovú komickú dvojicu vytvoril Jack Lemmon s Walterom Matthauom, ktorá sa v rokoch 1966 - 1998 predviedla vo viacerých úspešných komédiách. Oscarom za stvárnenie hlavnej postavy ho však ocenili za úlohu v dráme Zachráňte tigra (1973).

Od narodenia amerického herca a režiséra, držiteľa dvoch Oscarov, piatich Zlatých glóbusov či troch cien BAFTA, uplynie dnes (8. februára) 100 rokov.

Jack Lemmon, rodným menom John Uhler Lemmon III., sa narodil 8. februára 1925 v meste Newton za nezvyčajných okolností. Na svet totiž prišiel v nemocničnom výťahu. Vyrastal v rodine úspešného podnikateľa, viceprezidenta spoločnosti Donut Corporation of America.

Budúci komik, ale aj dramatický herec študoval na prestížnej Harvardovej univerzite, kde bol členom legendárneho školského klubu Hasty Pudding Club, ktorý bol známy satirickými predstaveniami. Na univerzite pôsobil aj v iných divadelných krúžkoch.

Počas druhej svetovej vojny vstúpil do amerických námorných síl. Absolvoval náročný výcvik, po ktorom slúžil ako komunikačný dôstojník na lietadlovej lodi USS Lake Champlain. Po ukončení vojenskej služby sa vrátil na univerzitu, v roku 1947 odpromoval a následne sa odsťahoval do New Yorku, kde odštartoval hereckú kariéru.

Privyrábal si ako barový pianista a zároveň sa pokúšal presadiť v rozhlase, na divadelných javiskách a v televízii. Podarilo sa mu zaujať účinkovaním v broadwayských divadelných predstaveniach, čo mu otvorilo cestu k filmu, keď v roku 1954 debutoval v romantickej komédii It Should Happen to You (To by sa malo stať vám), ktorú režíroval George Cukor.

O rok neskôr stvárnil jednu z vedľajších úloh v úspešnej komédii Mister Roberts (Pán Roberts, 1955), ktorú režírovali Mervyn LeRoy, Joshua Logan a John Ford. Za svoj herecký výkon dostal prvého Oscara v kategórii Najlepší herec vo vedľajšej úlohe, čo mu výrazne otvorilo dvere do Hollywoodu a objavil sa v ďalších komédiách You Can't Run Away from It (Nemôžeš pred tým utiecť, r. Dick Powell, 1956), Operation Mad Ball (Operácia Mad Ball, r. Richard Quine, 1957), alebo vo westerne Cowboy (Kovboj, 1958), ktorý režíroval Delmer Daves.

Pozíciu hollywoodskej hviezdy mu však zabezpečila spolupráca s režisérom Billom Wilderom, ktorá sa začala v roku 1959 pri nakrúcaní dnes už legendárnej komédie Niekto to rád horúce. Lemmon si v nej zahral po boku Tonyho Curtisa, s ktorým sa snažia uniknúť pred mafiou tak, že sa vydávajú ženy a členky kabaretného orchestra. V situačnej hudobnej komédii zažiarila aj Marilyn Monroeová. Lemmona za herecký výkon ocenili Zlatým glóbusom, cenou BAFTA a vyslúžil si aj nomináciu na Oscara.

Spoluprácu s Wilderom si Lemmon zopakoval nielen o rok neskôr v snímke Byt (The Apartment), ale aj v komédiách Sladká Irma (1963) a The Fortune Cookie (Šťastíčko), v ktorej sa prvýkrát objavil po boku ďalšieho známeho komika Waltera Matthaua. Wilder obsadil Lemmona aj do hlavnej úlohy v úspešnej romantickej komédii Nebožtíci žičia láske (1972), ktorá mu priniesla Zlatý glóbus.

Na komediálny talent dvojice Lemmon - Matthau vsadil Wilder aj v snímke Braček, braček z roku 1981. Lemmon a Matthau si spoločne zahrali aj v úspešných komédiách Daj si pohov, kamoš! (r. Donald Petrie, 1993), Daj si pohov, kamoš 2 (r. Howard Deutch, 1995), alebo Správna dvojka II (r. Howard Deutch, 1998).

Lemmon však nepatril len k hviezdam komediálneho filmového žánru. Druhého Oscara v kategórii Najlepší herec v hlavnej úlohe totiž dostal za stvárnenie biznismena Harryho Stonera v dráme Johna Avildsena Zachráňte tigra (1973). Hlavnú postavu stvárnil aj v dráme Konkurenti (1992) režiséra Jamesa Foleya a menšie dramatické úlohy si zahral v politickom trileri Olivera Stonea J.F.K (1991), alebo v dráme Roberta Altmana Hráč (1992). Aj poslednou snímkou, v ktorej Lemmon účinkoval bol dramatický príbeh zo športového prostredia Legenda o slávnom návrate (2000), ktorú režíroval Robert Redford.

Úspešný herec sa prezentoval aj ako režisér, keď v roku 1971 priniesol na filmové plátna komédiu Kotch, v ktorej hlavnú postavy stvárnil Lemmonov priateľ a kolega Walter Matthau.

V roku 1996 na 46. medzinárodnom filmovom festivale v Berlíne dostal Lemmon Zlatého medveďa za celoživotné dielo. Svoj zmysel pre humor herec nezaprel, keď na tlačovej konferencii usporiadanej po odovzdaní ceny uviedol: „Kým ma nezrazí kamión alebo kritik, nikdy neprestanem pracovať.“

Jack Lemmon zomrel 27. júna 2001 v Los Angeles vo veku 76 rokov. Počas svojho života bol dvakrát ženatý. V prvom manželstve s herečkou Cynthiou Stoneovou sa mu narodil syn Chris Lemmon, ktorý je tiež herec. Druhou manželkou Lemmona bola herečka Felicie Farrová, s ktorou mal dcéru Courtney.