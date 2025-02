Trump naznačil, že sa na budúci týždeň pravdepodobne stretne so Zelenským

Schôdzka by sa podľa Trumpa mohla uskutočniť vo Washingtone, do Kyjeva sa totiž vraj nechystá. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.

Išlo by o prvú schôdzku so Zelenským od Trumpovho návratu do Bieleho domu 20. januára. Naposledy sa osobne stretli začiatkom decembra v Paríži, kam oboch pozval francúzsky prezident Emmanuel Macron pri príležitosti slávnostného znovuotvorenia katedrály Notre-Dame.

„Pravdepodobne sa na budúci týždeň stretnem s prezidentom Zelenským,“ povedal Trump. Na otázku, či sa takéto stretnutie odohrá vo Washingtone, odpovedal, že „by to mohol byť Washington - ja sa tam (na Ukrajinu) nechystám“.

„On (Zelenskyj) sa môže stretnúť (so mnou) budúci týždeň. Nech sa páči, som tu,“ uviedol americký prezident.

Zelenskyj ešte v januári povedal, že Kyjev aktívne pracuje na zorganizovaní schôdzky s Trumpom, ktorý počas predvolebnej kampane sľuboval, že vojnu na Ukrajine dokáže ukončiť v priebehu 24 hodín, čo sa napokon nestalo. Po novom tvrdí, že sa tak stane do polroka.

Ukrajinský prezident v piatok v rozhovore pre agentúru Reuters povedal, že je dôležité, aby sa stretli ešte predtým, než bude Trump hovoriť s ruským lídrom Vladimirom Putinom.

„Je to veľmi dôležité, inak to bude vyzerať ako dialóg o Ukrajine bez Ukrajiny. Stále je dôležité, aby partneri najprv diskutovali o svojich otázkach a až potom sa rozprávali s nepriateľom,“ zdôraznil Zelenskyj. S Trumpom chce podľa svojich slov hovoriť najmä o bezpečnostných zárukách, ale aj o ekonomických otázkach.

Trump začiatkom týždňa naznačil, že by chcel s Ukrajinou uzavrieť dohodu, na základe ktorej by výmenou za pokračovanie americkej pomoci dodávala USA vzácne zeminy a iné nerasty. Kyjev myšlienku sprístupnenia svojich kritických nerastných surovín pre investície spojencov predstavil už na jeseň minulého roka v rámci tzv. víťazného plánu, ktorého cieľom bolo získať čo najsilnejšiu pozíciu pre prípadné rozhovory a prinútiť Moskvu rokovať.

Zelenskyj teraz hovorí, že pokiaľ Trump skutočne hovorí o dohode, Ukrajina je za. Zdôraznil ale, že nenavrhuje „rozdávanie“ svojich zdrojov, ale ponúka vzájomne výhodné partnerstvo s cieľom spoločného rozvoja. Rusko podľa Zelenského momentálne okupuje územie, kde sa nachádza menej než 20 percent ukrajinských nerastných surovín vrátane približne polovice ložísk vzácnych zemín.