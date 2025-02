Von der Leyenová: Európska únia potrebuje viac investícii do spoločnej obrany

Vyhlásila to po stretnutí Európskej komisie a poľskej vlády v Gdansku na tlačovej konferencii s poľským premiérom Donaldom Tuskom. Informuje o tom spravodajca TASR.

Nedávne incidenty v Baltskom mori podľa predsedníčky ukázali zraniteľnosť európskej infraštruktúry, ktorú označila za možný cieľ útokov. Súčasný politický cyklus je podľa nej začiatkom novej éry novej európskej bezpečnosti. „Viac než kedykoľvek predtým musíme míňať viac, lepšie a spoločne,“ vyhlásila s tým, že investície by mali ostať v Európe, aby priniesli pracovné príležitosti pre miestnych ľudí. Zdroje na to by mali poskytnúť aj súkromné banky.

Okrem investícii potrebuje Európa v oblasti obrany aj výskum, menej byrokracie a viac spolupráce. Plány v tejto oblasti má Komisia predstaviť v polovici marca, dodala.

Tusk vyhlásil, že v časoch výrazných zmien musí byť EÚ aktívna a prebrať vodcovskú rolu. „Pamätám si, keď som ako premiér viedol prvé poľské predsedníctvo, a nikomu ani nenapadlo, že bezpečnosť by si vyžadovala nejakú špeciálnu európsku pozornosť. To dokazuje, ako sa časy veľmi zmenili,“ dodal predseda poľskej vlády.

Téma bezpečnosti sa podľa neho týka aj energetiky, a preto sa s predsedníčkou Komisie rozprávali, ako dosiahnuť zelené ciele EÚ bez toho, aby sa to negatívne dotklo ľudí. „Európa je veľká loď a jej kurz sa nedá zmeniť ľahko,“ povedal Tusk. Poľsko sa podľa neho nechce vzdať zelených cieľov, ale kým dostavia jadrové elektrárne, potrebuje stabilizačný prvok vo forme tepelných elektrární.

S predsedníčkou EK sa zhodli, že jedným z dôvodov drahých energií sú vysoké náklady na dovoz fosílnych palív. Podľa von der Leyenovej by sa preto Európa mala sústrediť na obnoviteľné zdroje energie, ktoré sú lacné, pomôžu jej k energetickej nezávislosti a poskytujú prácu miestnym obyvateľom. Posilniť by sa mala aj európska energetická infraštruktúra.

„Nesmieme sa báť povedať: Preč s rutinou, preč s reguláciami, ktoré zhoršujú našu konkurencieschopnosť!“ dodal k tomu Tusk, ktorý chce, aby bola EÚ silná, konkurencieschopná a ľudia sa v nej cítili najbezpečnejšie na svete.

Dvojdňové stretnutie Európskej komisie, na ktorom sa zúčastnili poľskí ministri či bývalý prezident a spoluzakladateľ hnutia Solidarita Lech Walensa, sa začalo vo štvrtok slávnostnou večerou. Rokovanie sa uskutočnilo pri príležitosti poľského predsedníctva v Rade EÚ, ktorého hlavným heslom je bezpečnosť.