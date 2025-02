Vo viacerých mestách Slovenska sa v piatok večer konajú protesty

SLOVENSKO JE EURÓPA Slovensko je v ohrození, pokračujeme v sérii pokojných protestných zhromaždení! Spojenectvo s najsilnejšími tvoria pre Slovensko bezpečný ochranný štít. Dnes sa musíme všetci spojiť naprieč celou spoločnosťou a brániť slobodné a nezávislé Slovensko. Vyzývame všetkých ľudí: nebuďte ľahostajní! Dnes od Gelnice po New York znelo: Slovensko je Európa! Bez vás by sme to nedali. Ďakujeme za každý príspevok na https://donio.sk/slovensko-je-europa