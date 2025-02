Koaličná rada diskutovala aj o Huliakovi

Na štvrtkovej (6. 2.) koaličnej rade si predstavitelia koalície zadefinovali možnosti spolupráce tak, aby aj nezaradení poslanci parlamentu okolo Rudolfa Huliaka podporovali vládu. Uviedol to minister investícií a podpredseda koaličného Hlasu-SD Richard Raši. Výsledkom by mal byť podpis dohody medzi koaličnými stranami a Huliakom. Raši o konkrétnych výmenách v rezortoch nehovoril. Prioritou podľa neho je dosiahnuť dostatočný počet poslancov na to, aby vláda mohla pracovať.

„Nadefinovali sme si možnosti spolupráce tak, aby aj poslanci okolo Huliaka, ktorí sú štyria, naďalej podporovali vládnu koalíciu a vládu SR. Vymenili sme si názory, postoje, povedali sme si, kde by sa sme sa vedeli stretnúť a čakáme, že to aj poslanec Huliak so svojimi kolegami vydiskutuje a výsledkom bude podpis dohody s koaličnými stranami, aby naďalej podporovali vládu,“ povedal v piatok novinárom Raši počas výjazdu vo Fiľakove. Môže to byť podľa neho záležitosť najbližších dní, ale aj dlhšieho obdobia.

Podľa Rašiho sa momentálne čaká na odpovede. „Pre fungovanie vlády je dôležité mať nielen tesnú 76-ku, ale vrátiť sa k pôvodnému číslu podpory, čiže 79, aby sa vládlo komfortnejšie,“ povedal s tým, že 76 poslancov je kľúčových, aby sa mohlo rokovať v parlamente.

Raši nezachytil otázku o tom, kto z ministrov by mal zo svojho postu odísť. „Nominácia ministrov je plne v kompetencii koaličných partnerov, na tom sa nič nezmenilo,“ dodal. Rozhovory o zisku ministerstva by mal Huliak viesť s SNS, keďže to je strana, za ktorú kandidoval, myslí si Raši. „Je to na dohode, ale tá dohoda musí primárne smerovať k partnerom z SNS, aj čo sa týka ministerstiev,“ dodal.

K voľbe predsedu Národnej rady (NR) SR môžu podľa Rašiho pristúpiť po tom, čo sa v koalícii dohodnú na nomináciách aj pri ostatných personálnych voľbách. Ide o voľbu členov Rady STVR, mediálnej rady, člena Správnej rady TASR, ako aj člena Správnej rady Ústavu pamäti národa či kandidátky na sudkyňu Ústavného súdu SR. Raši ostáva nominantom Hlasu-SD na post predsedu NR SR.