SaS žiada zastavenie procesu výstavby prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec

Na piatkovej tlačovej konferencii o tom informovali poslanci parlamentu Ondrej Dostál, Karol Galek, Alojz Hlina a poslankyňa Mária Kolíková (všetci SaS). Kritizovali, že minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) plánuje vyhlásiť strategickú investíciu na spomínaný projekt bez predchádzajúcej diskusie s dotknutými subjektmi.

„Nemáme pripomienky, že tam chceme niečo zmeniť alebo upraviť. Žiadame, aby ten proces bol zastavený, aby nepokračoval, respektíve, ak sa ho Ministerstvo životného prostredia SR nechce vzdať, aby pokračoval štandardnou normálnou formou,“ uviedol Dostál. Strana pritom kritizovala, že návrhu je v skrátenom legislatívnom konaní. Takisto, že je v rozpore s územným plánom samosprávneho kraja. Na danom území je podľa Galeka naplánovaná výstavba domov a viaceré tam už stoja. Rovnako sa tam podľa neho nachádza poľnohospodárske družstvo a viacerí ľudia by tak prišli o bydlisko či prácu.

Rezort životného prostredia predložil návrh na určenie investičného projektu Prečerpávacia vodná elektráreň Málinec za strategickú investíciu do medzirezortného pripomienkového konania. S výstavbou prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec by sa mohlo začať v prvom štvrťroku a ukončená by mala byť do decembra 2036.