Hnutie Slovensko sa chce obrátiť na ÚVO pre zákazku na odevy pre policajtov a hasičov

Opozičné hnutie Slovensko avizuje podnet na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) v súvislosti s vyhlásením zákazky na vrchný odev pre príslušníkov Policajného zboru (PZ) a Hasičského a záchranného zboru (HaZZ). Podnet podá, pokiaľ minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) podpíše zmluvu s víťaznou firmou. Informovali o tom na piatkovej tlačovej konferencii poslanci Gábor Grendel a Roman Mikulec (obaja Slovensko, Za ľudí, KÚ). Tvrdia, že Ministerstvo vnútra (MV) SR nastavilo podmienky tak, aby ich splnila len jedna konkrétna firma. Vyzvali preto ministra, aby zmluvu nepodpísal.

„Vyzývame ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, aby nepodpísal zmluvu so spoločnosťou Gemor Fashion, aby zrušil toto verejné obstarávanie, aby verejné obstarávanie vypísalo ministerstvo vnútra nanovo s férovými podmienkami tak, aby ich mohli splniť viacerí uchádzači,“ uviedol Grendel. Dodal, že podľa zákona je možné zrušiť verejné obstarávanie, ak sa do súťaže zapojili len dvaja uchádzači alebo ak sú navrhované ceny vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky. „Obe podmienky sú v tomto prípade splnené, pretože sa do verejného obstarávania prihlásil len jeden záujemca a navyše navrhovaná cena je o šesť miliónov eur vyššia, ako bola predpokladaná hodnota zákazky,“ skonštatoval.

MV vyhlásilo súťaž na vrchné odevy policajtov a hasičov v septembri minulého roka. Išlo o dodávku búnd, nohavíc, nepremokavých odevov, viest, pokrývok hlavy a iných zvrškov. „Predpokladaná hodnota zákazky mala byť podľa ministerstva vnútra 21,4 milióna eur,“ vyhlásil Grendel.

Hnutie Slovensko tvrdí, že počas súťaže sa na MV obrátilo viacero spoločností, ktoré boli potenciálnymi uchádzačmi. „Namietali viaceré podmienky a obávali sa, že ak ministerstvo podmienky súťaže nezmení, celé verejné obstarávanie je len predstierané a víťaz je vopred určený,“ dodal. Žiadali podľa neho napríklad predĺženie lehoty na predloženie ponúk o minimálne štyri mesiace vzhľadom na proces vývoja a výroby základného materiálu.

Technické požiadavky zákazky môže podľa hnutia Slovensko splniť len jedna spoločnosť, ktorá tieto odevy dodávala pre policajtov a hasičov aj doteraz.