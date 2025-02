Trump: Po skončení bojov by Izrael mohol odovzdať Pásmo Gazy Spojeným štátom

Na prevzatie palestínskej enklávy pod americkú kontrolu podľa neho nebudú potrební žiadni americkí vojaci a Izrael ho Spojeným štátom odovzdá po skončení bojov. Podľa zdrojov denníka Times of Israel (TOI) sa už prostredníctvom zákulisných diplomatických rokovaní Trumpov plán snaží zvrátiť Egypt. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.

„Pásmo Gazy by Izrael po skončení bojov odovzdal Spojeným štátom,“ napísal Trump, podľa ktorého by už v tom čase boli Palestínčania „presídlení do oveľa bezpečnejších a krajších komunít s novými a modernými domami v (priľahlom) regióne.“

Pre tento účel budú podľa Trumpa USA spolupracovať „s veľkými developerskými tímami z celého sveta“ a „začnú budovať niečo, z čoho vznikne jeden z najväčších a najpozoruhodnejších projektov svojho druhu na Zemi.“ Trump vzápätí napísal, že na dosiahnutie tohto cieľa „nebudú potrební žiadni americkí vojaci“ a „v regióne bude vládnuť stabilita“.

Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí sa k Trumpovmu návrhu zatiaľ verejne nevyjadril. Podľa zdrojov TOI však dala Káhira americkej administratíve jasne najavo, že takéto riešenie jednoznačne odmieta. Realizáciu tohto plánu by egyptská vláda vnímala ako hrozbu pre svoju národnú bezpečnosť a ohroziť by mohol aj mierovú zmluvu medzi Izraelom a Egyptom. Takýto odkaz už údajne Egypt odovzdal aj americkým a izraelským spojencom.

Izrael uzavrel mierovú dohodu s Egyptom ako prvou arabskou krajinou v roku 1979.