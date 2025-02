Zastavme korupciu: Novela Trestného zákona už pomohla 1324 obvineným a odsúdeným

Najmenej 1324 osobám už pomohla novela Trestného zákona, z toho 446 väzňov bolo predčasne prepustených. Z dôvodu premlčania bolo vďaka novele zastavených 79 prípadov voči 104 obvineným osobám v celkovej škode takmer päť miliónov eur. Vyplýva to z analýzy dosahov zmien za prvý polrok v dôsledku novely Trestného zákona, ktorú realizovala Nadácia Zastavme korupciu. TASR o tom informoval komunikačný špecialista nadácie Norbert Chomistek.

„Štát v čase šetrenia necháva beztrestne unikať páchateľov veľkých podvodov a korupcie. Vysiela tým signál, že podvody sa oplatia,“ uviedla riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková.

Polícia podľa nadácie objasňuje omnoho menej trestných činov. Upozorňuje, že kým v roku 2022 evidovala polícia 43 trestných stíhaní za podvody, vlani to bolo len 17. Pokiaľ ide o krátenie dane, mimovládka to vidí podobne. „Počet vyšetrovaných prípadov za sledované obdobie klesol o viac než stovku,“ konštatovala nadácia. Ako ďalej uvádza, v roku 2022 vyšetrovali policajti 66 prípadov prijímania úplatkov vo verejnej sfére, vlani to bolo už len 17, z ktorých objasnili deväť.

„Nadácia vychádzala z dát, ktoré zverejňuje prokuratúra a Zbor väzenskej a justičnej stráže. Ide o veci, ktoré polícia vyšetruje, prípadne boli právoplatne skončené a páchatelia sa dostali do väzenia. Dáta, ktoré štát zverejňuje, neposkytujú celý obraz. Do týchto čísel nie sú započítané prípady, ktoré sú na súdoch,“ doplnila nadácia.