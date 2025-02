Protesty v Poľsku môže potlačiť armáda, varuje predseda Ústavného súdu

Predseda poľského Ústavného súdu Bogdan Šwienczkowski vo štvrtok naznačil, že v priebehu niekoľkých mesiacov by mohlo dôjsť k nasadeniu ozbrojených síl či polície na potlačenie protestov. Povedal to pre rádio RMF FM a vyjadril obavy z možného ohrozenia demokracie. Situáciu prirovnal k nástupu fašistov v Taliansku pod vedením Benita Mussoliniho, informuje spravodajca TASR.

Šwienczkowski podal v stredu trestné oznámenie na premiéra Donalda Tuska, členov vlády, predsedov Sejmu a Senátu, poslancov vládnej koalície a niektorých sudcov a prokurátorov. Označil ich za organizovanú zločineckú skupinu, ktorá sa údajne pokúsila o štátny prevrat.

Prokurátor už v tejto veci začal vyšetrovanie a podporu Šwienczkowskému vyjadril aj líder opozičnej strany Právo a Spravodlivosť Jaroslaw Kaczyňski.

Premiér Donald Tusk reagoval na obvinenia s humorom. „Daj pokoj, máme tu vážne veci. Neskôr sa tým budeme zaoberať,“ povedal vo videu na sociálnej sieti X, kde sa ho počas hry ping-pongu pýtali na štátny prevrat.

Šwienczkowski v reakcii na Tuskovu odpoveď kritizoval jeho prístup k vládnutiu. „To svedčí o stave krajiny, ak predseda vlády nemá záujem o právny štát a radšej sa venuje hrám,“ vyhlásil.

Predseda Ústavného súdu tiež naznačil, že by mohol byť odvedený ozbrojenými silami z budovy súdu, ak by sa situácia vyhrotila. Odmietol však priamo pomenovať, kto by mohol viesť ním spomínanú organizovanú trestnú skupinu ovplyvňujúcu poľskú politiku. „Nebudem tu uvádzať mená. Neviem, kto vedie túto skupinu organizovaného zločinu. Každý inteligentný človek si môže odpovedať na túto otázku sám,“ dodal s tým, že na dianí sa možno zúčastňujú aj ľudia spoza hraníc Poľska.

Ústavný súd v súčasnej podobe kritizujú vládni predstavitelia a časť právnickej obce. Dolná komora parlamentu (Sejm) 6. marca minulého roka prijala uznesenie o odstránení dôsledkov ústavnej krízy z rokov 2015 – 2023. Podľa Sejmu rozhodnutia súdu prijaté v rozpore so zákonom môžu byť považované za porušenie zásady zákonnosti. Od prijatia tohto uznesenia nie sú rozhodnutia súdu publikované v Zbierke zákonov.