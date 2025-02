SaS: Vláda by mala informovať, odkiaľ bude Slovensko dlhodobo zásobované plynom

Vláda by mala verejnosť informovať, odkiaľ bude Slovensko v budúcnosti dlhodobo zásobované zemným plynom. V rámci deklarovanej politiky "na štyri svetové strany" by sa nemala sústreďovať iba na plyn z jednej svetovej strany, a to len z východu a cez Ukrajinu. Uviedol to na tlačovej besede Karol Galek, poslanec Národnej rady SR za opozičnú stranu Sloboda a Solidarita (SaS).

„Trasu z Azerbajdžanu cez Rusko a Ukrajinu považujeme za rizikovú, jednak z toho pohľadu, že by bol sporný pôvod takéhoto plynu. Takisto je to rizikové z pohľadu bezpečnosti samotnej plynárenskej infraštruktúry. Južná trasa je omnoho schodnejšou trasou a teda tou, ktorou by sa k nám mohol azerbajdžanský plyn dodávať,“ spresnil Galek.

„My tu musíme mať nejakú dlhodobú, nie jednoročnú, dvojročnú stratégiu, ako bude plyn na Slovensko prúdiť. Bohužiaľ, toto dnes nevieme a toto vyvoláva obrovské množstvo otáznikov. Tieto sú ešte podčiarknuté tým, že premiér Robert Fico (Smer-SD) sa upiera iba k ruskému plynu a iba k trase cez Ukrajinu,“ zdôraznil.

Predseda vlády podľa opozičného poslanca tlačí iba na to, aby zásobovanie z Ruska opätovne fungovalo. „A aby on mohol ako nejaký proruský vazal sa opätovne na najbližšom stretnutí (Vladimirovi) Putinovi pochváliť: 'Zase máte od nás peniaze,'“ dodal Galek.j