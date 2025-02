Chren: Ani po mnohých dňoch nefunguje kataster naplno,odráža sa to na službách

Ani po mnohých dňoch nefunguje kataster naplno, hoci sa podarilo zabezpečiť aspoň jeho čiastočné fungovanie. Pre TASR to uviedol predseda regionálneho združenia bratislavských mestských častí a starosta Ružinova Martin Chren s tým, že sa to odráža aj na poskytovaní služieb zo strany obcí.

„V praxi je to tak, že plne elektronické služby stále nie sú k dispozícii,“ skonštatoval Chren. Ak chce teda niekto niečo na stavebnom úrade mestskej časti, potrebujete si potvrdenie o vlastníctve priniesť so sebou. V prípade ohlasovne originál výpisu listu vlastníctva alebo rozhodnutie o vklade a v prípade stavebného úradu originál výpisu listu vlastníctva. „Čo znamená, že musí fyzicky zájsť na kataster a nechať si to vydať, čo znamená zhruba štvorhodinové čakanie,“ poznamenal Chren.

Kriticky sa k nefungujúcemu katastru vyjadril na sociálnej sieti aj starosta Rače Michal Drotován. Poukázal na to, že „najnovšie údaje on-line“ katastra sú mesiac staré, teda absolútne nepoužiteľné na akýkoľvek relevantný účel.

Ak chce stavebník, respektíve investor začať konanie, musí fyzicky priniesť overené listy vlastníctva priamo z katastra vrátane mapy, listov vlastníctva okolitých parciel (účastníci konania), prípadne aj ďalšie dotknuté parcely po vyžiadaní stavebného úradu. Rovnako to platí pri nahlasovaní trvalého pobytu a ďalších úkonov, kde je potrebný údaj z katastra. Ak chce napríklad občan informáciu o území Rače (vlastníci, lokalita zámeru, informácia o stavbách, parcely, kde sa majú rúbať dreviny), tak to nie je podľa neho možné zistiť a preveriť.

„Nehovoriac o tom, že ani po mesiaci nie je známy ani rámcový termín, kedy má byť kataster spustený. Štátne organizácie ani vláda SR už niekoľko týždňov prakticky o tejto téme nekomunikujú a neinformujú,“ zdôraznil Drotován.

V januári zasiahol informačný systém Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, ktorý využívajú katastrálne odbory okresných úradov, rozsiahly kybernetický útok zo zahraničia. Pracoviská katastrálnych odborov boli dočasne zatvorené. Od 13. januára sa postupne obnovuje prevádzka na odboroch katastra.