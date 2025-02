Netanjahu súhlasí s Trumpovým návrhom vysídliť Palestínčanov z Pásma Gazy

Trumpovo vyhlásenie pritom spustilo všeobecnú vlnu kritiky, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.

V rozhovore Netanjahu priamo nehovoril o Trumpovej myšlienke, aby Spojené štáty prevzali kontrolu nad Pásmom Gazy, ale podporil nápad „umožniť odchod Palestínčanom, ktorí odísť chcú“.

„Čo je na tom zlé? Môžu odísť, potom sa môžu vrátiť, môžu sa premiestniť a vrátiť. Ale Pásmo Gazy je potrebné obnoviť,“ dodal pre Fox News.

Netanjahu si podľa vlastných slov nemyslí, že Trump navrhol vyslanie amerických vojsk na boj proti militantnému hnutiu Hamas v Pásme Gazy alebo že Washington bude financovať obnovu regiónu.

„Je to prvý dobrý nápad, ktorý som počul... Je to pozoruhodná myšlienka a myslím, že by sa mala skutočne realizovať, preskúmať, uskutočniť... pretože som názoru, že vytvorí inú budúcnosť pre všetkých,“ poznamenal.

Od 25. januára Trump opakovane navrhoval, aby Palestínčanov v Gaze prijali susedné arabské krajiny ako Egypt či Jordánsko. Tento nápad odmietli dané krajiny, palestínski lídri a zavrhlo ho aj medzinárodné spoločenstvo.

Dohoda o prímerí medzi Hamasom a Izraelom vstúpila do platnosti 19. januára.