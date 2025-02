Kráľ reggae Bob Marley sa narodil pred 80 rokmi, zanechal výraznú stopu

Stal sa kultúrnym symbolom svojej karibskej vlasti, ale aj jedným z najznámejších a najuznávanejších umelcov v dejinách populárnej hudby. Osobitý štýl spevu a písania piesní spravili z Boba Marleyho legendu a svet si dnes pripomína nedožité 80. narodeniny slávneho jamajského speváka, skladateľa a gitaristu.

Marley Je všeobecne považovaný za jedného z priekopníkov reggae, azda najvýznamnejšieho, preto ho označovali za kráľa tohto hudobného štýlu. Prvky svojho žánru spájal s výrazovými prostriedkami ska a rocksteady. Hity ako Buffalo Soldier, No Woman No Cry, One Love, či Is This Love patria medzi nestarnúce konštanty rozhlasového éteru.

Robert Nesta Marley sa narodil v roku 1945 v obci Nine Mile na Jamajke belošskému otcovi a černošskej matke. Rodina patrila k strednej triede, s otcom, námorným dôstojníkom, ktorý pracoval pre britskú vládu, sa však často nestýkal. Ako 14-ročný odišiel z domu do jamajského hlavného mesta Kingston so zámerom venovať sa hudobnej kariére.

Tú začal v roku 1962 nahraním a vydaním prvých dvoch singlov - „Judge Not“ (ako Robert Marley & Beverley's All-Stars) a „One Cup of Coffee“ (pod pseudonymom Bobby Martell). V roku 1963 vytvoril spolu s Petrom Toshom a Bunnym Wailerom skupinu The Wailers, a po tom, ako neskôr podpísali zmluvu s hudobným vydavateľstvom Island Records, zmenili si názov na Bob Marley and the Wailers.

V roku 1965 vydali svoj debutový štúdiový album „The Wailing Wailers“, ktorý obsahoval singel „One Love“, prerábku skladby „People Get Ready“ od americkej formácie The Impressions. Platňa bola obľúbená na celom svete a upevnila pozíciu skupiny ako vychádzajúcej hviezdy reggae. The Wailers v budúcnosti vydali ešte ďalších 12 štúdiových albumov a desiatku koncertných.

V roku 1972 prišiel Marley so svojou skupinou do Británie na spoločné turné s americkým spevákom Johnnym Nashom v nádeji, že sa mu podarí odštartovať medzinárodnú kariéru. Nasledujúci rok vydali The Wailers albumy „Catch a Fire“ a „Burnin'“, pričom debutovali na britskej stanici BBC. Toto vystúpenie malo veľký ohlas a prinieslo im širšie publikum mimo ich tradičnej fanúšikovskej základne. V roku 1974 sa pôvodná zostava skupiny rozpadla, ale Marley pokračoval pod pôvodným názvom formácie.

V tom istom roku sa celosvetovo preslávila Marleyho skladba „I Shot the Sheriff“, ale vo verzii britského bluesrockového gitaristu a speváka Erica Claptona. Po ďalšom turné v roku 1975 vyšiel singel s piesňou „No Woman, No Cry“, ktorá bola nahraná naživo v londýnskom Lyceum Theatre. Marley získal svoj prvý medzinárodný hit. Spevák vstúpil do hudobného mainstreamu a stal sa známym. Nasledoval jeho prelomový album v USA „Rastaman Vibration“ (1976).

Marleyho dráhu však poznačila aj dramatická udalosť. Dňa 3. decembra 1976, dva dni pred bezplatným koncertom Smile Jamaica, ktorý zorganizoval vtedajší jamajský premiér Michael Manley v snahe zmierniť napätie medzi dvoma súperiacimi politickými stranami, boli Bob Marley, jeho manželka Rita a manažér Don Taylor postrelení pri útoku neznámych ozbrojencov v Marleyho dome. Taylor a Rita utrpeli vážne zranenia, ale neskôr sa úplne zotavili. Marley utrpel ľahké zranenia v oblasti hrudníka a ruky. Atentát bol zrejme politicky motivovaný, keďže mnohí sa domnievali, že Smile Jamaica bolo v skutočnosti zhromaždením na podporu premiéra. Napriek tomu sa koncert uskutočnil a Marley vystúpil podľa plánu.

Koncom roka opustil Jamajku a po približne mesačnom pobyte v nahrávacom štúdiu na Bahamách odišiel do Británie, kde strávil nasledujúce dva roky. Počas tohto pobytu nahral albumy „Exodus“ (1977) a „Kaya“ (1978). Posledným štúdiovým albumom vydaným počas jeho života je „Uprising“ (1980). Marley v tomto roku absolvoval turné po Európe a Spojených štátoch. Na milánskom štadióne San Siro odohral svoj vôbec najväčší koncert pre vyše 100.000 ľudí. Naposledy vystúpil 23. septembra 1980 v americkom Pittsburghu.

Marley sa v roku 1966 oženil s Ritou Andersonovou, ktorá pochádza z Kuby. Podľa dostupných zdrojov mali celkovo 11 detí - vlastných aj adoptovaných. Obaja partneri boli známi rastafariánskou vierou, pričom táto spiritualita sa odráža aj v Marleyho tvorbe. Podporoval demokratické sociálne reformy, legalizáciu marihuany, ako aj panafrikanizmus.

Bob Marley zomrel 11. mája 1981 vo veku 36 rokov v nemocnici v Miami na Floride, príčinou smrti bolo rakovinové ochorenie. Už v roku 1977 mu totiž lekári zistili zhubný melanóm pod nechtom palca na pravej nohe. Krátko pred smrťou prijal krst etiópskej ortodoxnej cirkvi. Na Jamajke mu usporiadali štátny pohreb, pochovaný je v mauzóleu vo svojej rodnej obci Nine Mile.

Marley patrí k najpredávanejším hudobným umelcom s odhadovaným predajom viac ako 75 miliónov nosičov na celom svete. Jeho posmrtne vydaná kompilácia najväčších hitov „Legend“ z roku 1984 sa stala najpredávanejším reggae albumom všetkých čias; zakúpilo si ju 25 miliónov priaznivcov.

V roku 1994 uviedli Marleyho in memoriam do Rokenrolovej siene slávy. Časopis Rolling Stone ho zaradil na 11. miesto v zozname 100 najväčších hudobných umelcov všetkých čias. K ďalším poctám patria cena Grammy za celoživotné dielo (2001), či hviezda na Hollywoodskom chodníku slávy (2001).

O hudobníkovi vzniklo tiež niekoľko filmov. Za zmienku stoja dokumentárno-životopisná snímka „Marley“ (2012) režiséra Kevina Macdonalda či dokumentárny film „Bob Marley: The Making of a Legend“ (2011) v réžii Esther Andersonovej a Giana Godoya. V roku 2024 mala premiéru životopisná dráma „Bob Marley: One Love“, ktorú režíroval Reinaldo Marcus Green. Hlavnej úlohy sa zhostil Kingsley Ben-Adir.