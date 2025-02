František Majerský: Stačilo vydierania, vráťme sa k riešeniam pre pacientov

Vyzval ich na to poslanec Národnej rady (NR) SR František Majerský (KDH) po prijatí zdravotníckej legislatívy, ktorá vychádza z dohody s Lekárskym odborovým združením (LOZ). Poslanec a exminister zdravotníctva Marek Krajčí (Slovensko, Za ľudí, KÚ) dodal, že rezort zdravotníctva v celom procese zlyhal.

Majerský vyhlásil, že už stačilo vydierania. „Treba sa upokojiť a začať konečne riešiť zdravotníctvo, lebo to, čo sa teraz deje, nepomáha pacientovi. Štyri mesiace neriešime nič pre pacientov. Naozaj sa všetci upokojme, aj opozícia, koalícia, takisto aj všetky združenia, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu zdravotníctva,“ povedal novinárom. Vyzýva, aby si všetci aktéri sadli a riešili, ako zlepšiť slovenské zdravotníctvo.

KDH podľa neho nemohlo zahlasovať za zdravotnícky zákon, pretože súčasťou bolo aj zaradenie personálnych normatívov, čo podľa neho spôsobí nepružnosť. Navyše to nebolo súčasťou memoranda lekárskych odborárov. „Myslím si, že sa to malo robiť opačne, mal sa urobiť aj audit v nemocniciach, mali sme zistiť, koľko lekárov, sestier nám chýba,“ dodal, s tým, že až potom sa mala začať debata. „Chápem, že po tlaku, ktorý LOZ vyvinulo na vládu, sa to muselo urobiť takto, ale nie je to správne riešenie,“ skonštatoval Majerský. Zvyšok zákona považuje za dobrý.

Podľa Krajčího si ministerstvo nesplnilo domácu úlohu. „Mnohé veci, ktoré im odborári napísali, v podstate len preklopili do zákona, namiesto toho, aby hľadali reálne riešenia,“ myslí si poslanec. „Ministerstvo zlyhalo, máme tu zákon, ktorý v mnohom pomôže, avšak mnohé veci by sa dali riešiť oveľa lepšie a ináč,“ doplnil s tým, že vláde dávali niekoľkokrát šancu, aby túto krízu odvrátila a tak sa nemusel riešiť problém kolabujúcich nemocníc.

Parlament schválil v stredu legislatívu, ktorá je súčasťou dohody s LOZ. Za návrh hlasovalo 79 zo 141 prítomných poslancov. O súbore úprav rokovali v skrátenom legislatívnom konaní. Prijatím zákonov lekárski odborári koncom minulého roka podmienili stiahnutie hromadných výpovedí. Zmeny sa týkajú valorizácie platov lekárov, uzákonenia personálnych normatívov v nemocniciach či skrátenia pracovnej doby zdravotníkov v nemocniciach. Upraviť by sa mali aj povinnosti zdravotných poisťovní či Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.