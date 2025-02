NBS upozorňuje na novú vlnu podvodných telefonátov

V nich tentokrát žena s východoslovanským prízvukom tvrdí, že je zamestnankyňa NBS, od ľudí žiada rôzne údaje so zámienkou nahliadnutia do ich bankového účtu v komerčnej banke, prípadne žiada údaje za účelom súhlasu so zrušením účtu či inými operáciami s účtom.

„Ide o podvodné konanie. Národná banka nikdy netelefonuje ľuďom - klientom komerčných bánk, neponúka úvery, vedenie účtu ani iné komerčné produkty. Ak vám niekto zavolá z telefónneho čísla, ktoré sa tvári napríklad ako ústredňa NBS, nikomu neposkytujte svoje údaje a hovor ihneď ukončite,“ uviedla centrálna banka na svojej internetovej stránke.

NBS opakovane zaznamenala podvodné konanie subjektov, ktoré sa vydávajú za jej zamestnancov. Telefonicky kontaktujú ľudí s informáciou, že si cudzia osoba v ich mene zriadila viacero finančných produktov alebo zablokovala či zrušila už existujúce finančné produkty. Následne sa snažia získať citlivé osobné údaje, prípadne získať prístup k bežnému účtu klienta. Takisto ide o podvodné konanie.

„Je nebezpečné, pretože volajúci navodzuje stav ohrozenia finančných prostriedkov a vydáva sa za zamestnanca NBS. Táto osoba aktuálne vystupuje pod menom “Peter Martin„, môže sa však v čase meniť,“ priblížila banka. Upozornila, že už pri prvotnom kontakte podvodníci disponujú niektorými informáciami o oslovených ľuďoch, čím sa snažia zvýšiť svoju dôveryhodnosť. Kontaktovanie sa uskutočňuje najmä telefonicky, môže byť však aj cez sociálne siete, emailom či správami prostredníctvom rôznych aplikácií.

„NBS nekontaktuje žiadnych klientov za spomínaným účelom a nepožaduje od nich osobné údaje. Ak vás budú kontaktovať, odporúčame obmedziť komunikáciu s predmetnými osobami a nikomu neposkytovať ďalšie citlivé informácie v tejto veci a ani im nezasielať kópie dokladov totožnosti. Vami poskytnuté informácie môžu byť zneužité,“ varovala centrálna banka.

Ak človek v takomto prípade už poskytol informácie alebo kópie dokladov totožnosti, je vhodné to nahlásiť Policajnému zboru Slovenskej republiky. „Ak ste poskytli čísla vašich platobných kariet, prípadne vaše prihlasovacie údaje do internetového bankovníctva a podobne, je vhodné kontaktovať príslušnú banku alebo platobnú inštitúciu,“ dodala NBS.