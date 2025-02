Môže sa voda vo fľaši „pokaziť“? Zmenu si všimnete už po tejto dobe

Pitie čistej vody z vodovodu je v našich podmienkach jednou z najbezpečnejších foriem hydratácie. Ako dlho však môžeme skladovať vodu vo fľaši, a čo sa s ňou deje počas niekoľkých dní?

Na túto otázku odpovedal v rozhovore pre magazín Self mikrobiológ Charles Gerba, podľa ktorého „stará“ voda, z ktorej sme sa už raz napili, prekypuje baktériami. Tie však pre nás nie sú škodlivé, keďže sme sami ich pôvodcami.

„Do vody sa dostáva množstvo baktérií, ktoré sa vyplachujú pri jej pití, ale tieto baktérie sa už aj tak nachádzajú v našich ústach, takže to nepovažujeme za problém.“

Ako informuje americká Správa potravín a liečiv (FDA), kupovanú vodu je celkom bezpečné skladovať v plastovej fľaši za predpokladu, že sa predáva pri dodržaní bezpečnostných štandardov a je pevne uzatvorená.

V prípade, že necháte vodu odkrytú vo vonkajšom prostredí, už po ôsmich hodinách zareaguje na oxid uhličitý, čím sa zmení jej pH, a teda aj chuť.

Pokiaľ sa voda skladuje v plastovej fľaši, po čase môže dôjsť aj k úniku mikroplastov do nej, no podľa vedcov k tomu nedochádza v množstve, ktoré by mohlo ohroziť zdravie človeka. Vodu je však potrebné skladovať v chladnom, nie horúcom prostredí.

Výrobca minerálok Buxton na svojom webe uvádza, že „voda sa nemôže pokaziť, lebo neobsahuje bielkoviny alebo cukry (ktoré v jedlách rozkladajú mikróby).“ Zároveň však platí, že otvorená minerálka už po troch dňoch môže chutiť nepríjemne kvôli spomínanému pôsobeniu oxidu uhličitého.