Kremeľ: Sme pripravení rokovať so Zelenským hoci nemá legitimitu

Dmitrij Peskov však utorkové vyjadrenie Zelenského o tom, že je ochotný rokovať priamo s ruským prezidentom Vladimirom Putinom označil za "prázdne slová". TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a TASS.

Zelenskyj v utorok uviedol, že by súhlasil s priamymi rozhovormi s ruským prezidentom Putinom, ak by to malo ukončiť už takmer trojročnú vojnu na Ukrajine. Povedal to v rozhovore s britským novinárom Piersom Morganom. „Ak je to jediné zostava, v akej môžeme priniesť mier občanom Ukrajiny a nestratiť ľudí, určite pôjdeme aj do tejto zostavy,“ uviedol ukrajinský prezident.

Peskov vyjadril ochotu rokovať s ukrajinským prezidentom napriek vyhláseniu Putina z minulého týždňa. Ruský prezident uviedol, že Moskva by rokovala s Ukrajinou, avšak vylúčil možnosť hovoriť so Zelenským, keďže nie je legitímnym prezidentom.

Súčasného prezidenta Ukrajiny Moskva nepovažuje za legitímneho, keďže jeho päťročné funkčné obdobie uplynulo minulý rok. Rusko preto jeho legitimitu spochybňuje napriek tomu, že počas vojnového stavu ukrajinská ústava nedovoľuje usporiadanie volieb a jeho prezidentský mandát sa preto automaticky predĺžil.

Hovorca Kremľa tiež v stredu vyhlásil, že rokovania s Kyjevom „musia byť na niečom postavené“ a upozornil na dekrét, ktorým Zelenskyj zakázal mierové rozhovory s Ruskom. Dekrét schválil koncom septembra 2022 v reakcii na ilegálnu anexiu štyroch ukrajinských oblastí. AFP pripomína, že Rusko sa na tento dekrét pravidelne odvoláva a tvrdí, že kvôli nemu nemôže vstúpiť do mierových rokovaní.

Peskov v stredu reagoval aj na Zelenského výzvu poskytnúť nukleárne zbrane Ukrajine v prípade, že by nevstúpila do NATO. Hovorca Kremľa o takýchto návrhoch povedal, že „hraničia so šialenstvom“ a upozornil na princíp nešírenia jadrových zbraní.