Nefajčiarov čoraz viac trápi rakovina pľúc. Experti varujú: Pozor na tento faktor!

Experti z Číny a Francúzska bijú na poplach. Ako totiž informujú v žurnále The Lancet Respiratory Medicine, na celom svete rastie počet prípadov rakoviny pľúc u ľudí, ktorí nikdy nefajčili.

Denník Daily Mail približuje, že dominantným typom rakoviny pľúc je aktuálne adenokarcinóm, ktorý postihuje žľazové epitely. Ten sa u pacientov vyskytuje častejšie ako iné druhy rakoviny, obvykle spájané s chemikáliami prítomnými v cigaretách.

Rapídny nárast počtu prípadov adenokarcinómu pľúc má podľa vedcov na svedomí znečistenie prostredia. To sa podpisuje údajne až pod tretinu zo 600 tisíc každoročne diagnostikovaných prípadov.

Aj slabý kontakt so znečisteným prostredím z dopravy a spaľovania fosílnych palív podľa vedcov zvyšuje riziko vzniku karcinómu o 50 percent. Ako píšu v štúdii, až 99 percent populácie žije v oblastiach, ktoré nespĺňajú kritériá zdravej kvality vzduchu podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Riziko je najvyššie v Číne, ktorá často zápasí so smogom.

Hrozba najmä pre ženy

Hoci sa s rakovinou pľúc celkovo stretávajú častejšie muži, adenokarcinóm postihuje skôr nežnejšie pohlavie, čo podľa odborníkov súvisí s častejším kontaktom žien so znečisteným ovzduším pri varení. Najmä v Číne totiž stále varia aj za pomoci tuhých palív ako uhlie.

V čase, keď globálne klesá počet fajčiarov, je podľa vedcov dôležité preskúmať mechanizmus vzniku rakoviny vplyvom znečisteného prostredia. Za najpravdepodobnejšie sa považuje vysvetlenie, že mikroskopické častice znečisteného ovzdušia prenikajú do pľúc, kde poškodzujú DNA buniek a prispievajú k ich nekontrolovateľnému množeniu. Vysvetlením môže byť aj vznik zápalu po prieniku týchto častíc do tela.

Príznaky rakoviny pľúc

V skorých štádiách sa rakovina pľúc odhaľuje len ťažko, keďže jej príznaky sú mierne a ťažko odlíšiteľné od iných bežnejších ochorení.

Britská Národná zdravotnícka služba hovorí o týchto častých symptómoch: