Európska komisia reaguje na Poľsko: Migračný pakt je záväzný pre všetky štáty EÚ

Reagoval na vyjadrenia poľského premiéra Donalda Tuska, ktorý odmietol implementáciu paktu v Poľsku, informuje spravodajca TASR podľa agentúry PAP.

Lammert odpovedal na otázku, kedy Európska komisia posúdi, či je Poľsko v skupine krajín, ktoré sú pod migračným tlakom. Podľa migračného paktu by to umožnilo Poľsko vyňať z mechanizmu povinnej solidarity, ktorý nariaďuje presídľovanie migrantov alebo pokutu za ich neprijatie. Hovorca bez širšieho vysvetlenia odpovedal, že právo EÚ je záväzné, ale že migračný pakt poskytuje flexibilitu práve pre krajiny pod migračným tlakom. Komisia je podľa neho zameraná na podporu krajín ako Poľsko, proti ktorým sú migranti využívaní ako hybridná zbraň.

Premiér Donald Tusk v utorok vyhlásil, že Poľsko nebude implementovať migračný pakt ani žiadne ustanovenia, ktoré by viedli k nútenému prijatiu migrantov evidovaných v iných európskych krajinách. „Poľský štát a vláda nepremrhajú úsilie policajtov, vojakov a pohraničníkov, ktorí riskujú svoje životy, aby obmedzili hrozbu nelegálneho prisťahovalectva na minimum,“ povedal Tusk a zdôraznil, že ide o konečné rozhodnutie. V máji 2024 tvrdil, že Poľsko nebude musieť prijať žiadnych migrantov a EÚ bude Varšave platiť za prijatie utečencov z Ukrajiny.

Podľa januárového vyhlásenia eurokomisára pre migráciu Magnusa Brunnera bude Poľsko musieť prijať presídlených migrantov, alebo za každého zaplatiť 20 tisíc eur.

Varšavský primátor a prezidentský kandidát vládnej Občianskej koalície Rafal Trzaskowski sa v utorok večer pre Polsat news v reakcii na to vyjadril, že Poľsko svoju časť pri riešení migrácie už urobilo, keď pomohlo miliónom Ukrajincov utekajúcim pred vojnou. „Pán komisár Brunner musí vziať do úvahy jednu vec, že ​​ak by sme Európskej únii vyúčtovali všetkých Ukrajincov, ktorých sme prijali a povedali, že Únia by to mala zaplatiť, musela by nám previesť miliardy (zlotých) na náš účet,“ povedal Trzaskowski. Dodal, že v súčasnej situácii žiadna iná krajina nepreberá takú zodpovednosť za migrantov ako Poľsko.

Poľsko dlhodobo poukazuje na to, že čelí migračnej kríze z východu a v januári začalo dostávať finančné prostriedky EÚ na posilnenie ochrany svojej hranice s Bieloruskom. Milióny eur využije na výstavbu pozorovacích veží, nákup dronov a špeciálneho vybavenia pre mobilné pohraničné jednotky.

Migračný pakt EÚ je súbor povinných predpisov na riadenie migrácie v rámci EÚ a vytvára jej spoločný azylový systém. Prijatý bol v roku 2024 a proti boli Poľsko, Slovensko a Maďarsko.