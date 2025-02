Zelenskyj by súhlasil s priamymi rozhovormi s Putinom

Vyjadril sa tak v rozhovore s britským novinárom Piersom Morganom zverejneným aj na platforme YouTube, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.

„Ak je to jediná zostava, v akej môžeme priniesť mier občanom Ukrajiny a nestratiť ľudí, určite pôjdeme aj do tejto zostavy,“ odpovedal Zelenskyj na otázku, ako by sa cítil za rokovacím stolom s Putinom. Dodal však, že by išlo o „štvorstranné“ rozhovory. Nespresnil pritom, kto by boli ďalší účastníci týchto rozhovorov, no Piers Morgan krátko predtým hovoril o hypotetických rokovaniach medzi Ruskom, Ukrajinou, Spojenými štátmi a Európskou úniou.

„Nebudem k nemu milý, považujem ho za nepriateľa. Ak mám byť úprimný, myslím si, že aj on ma považuje za nepriateľa,“ dodal ukrajinský líder na margo potenciálnych rozhovorov s Putinom.

Šéf Kremľa minulý týždeň povedal, že Moskva by rokovala s Ukrajinou, vylúčil však možnosť, že by hovoril priamo so Zelenským.

Pred hypotetickými a po návrate amerického prezidenta Donalda Trumpa do Bieleho domu čoraz viac očakávanými rozhovormi sa obe krajiny snažia rýchlo získať výhody na bojisk, komentuje AFP. Agentúra dodáva, že EÚ a Ukrajina zároveň už majú určité obavy z toho, že Trump bude Kyjev nútiť k nespravodlivým ústupkom voči Moskve.

Kyjev sa momentálne snaží zadržať postup ruských síl, hoci Zelenskyj už pripustil, že Ukrajina pravdepodobne nezíska späť časť svojho územia, ktoré už obsadilo Rusko. „Podpora, ktorú nám poskytujú naši partneri, žiaľ nestačí na to, aby sme Putina úplne vytlačili z nášho územia,“ povedal v rozhovore s Morganom.

Zelenskyj okrem toho zopakoval, že plánované vstúpenie Ukrajiny do NATO zostáva pre Kyjev preferovaným spôsobom ukončenia vojny a získania tak „bezpečnostných záruk“