ÚMS žiada politikov, aby nespochybňovali ukotvenie Slovenska v EÚ a NATO

Prezident ÚMS a primátor Trenčína Richard Rybníček to uviedol na tlačovej konferencii po skončení 37. snemu ÚMS v Bratislave. Hovoril aj o potrebe upokojenia situácie v spoločnosti.

„Osemdesiat percent všetkých investícií, ktoré dnes máme v slovenských mestách, sú peniaze z EÚ. Bez týchto peňazí by sme nedokázali rozvíjať naše mestá do takej roviny, v akej sú a bez týchto peňazí by sme boli len chudobní príbuzní,“ zdôraznil Rybníček.

V súvislosti s programovým obdobím politiky súdržnosti EÚ po roku 2027 bude ÚMS presadzovať zachovanie princípu subsidiarity. Odmieta akúkoľvek centralizáciu finančných prostriedkov. „Trváme na tom, aby boli ďalej vyčlenené finančné prostriedky na mestský rozvoj,“ priblížil.

Zároveň ÚMS vyzvala vládu SR na čele s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD), aby štát vyčlenil pre samosprávy finančné prostriedky v súvislosti so zvýšenými nákladmi na mzdy zamestnancov v školstve a na 800-eurové odmeny pre zamestnancov verejnej správy.

Viceprezident ÚMS a primátor Banskej Bystrice Ján Nosko upriamil pozornosť aj na situáciu s mostami, ktorých rekonštrukcia alebo nová výstavba je podľa jeho slov nad finančnými možnosťami samospráv. Mnohé mosty, ktoré sa nachádzajú v územiach samospráv, majú podľa jeho názoru charakter nadradenej dopravnej infraštruktúry.

„Budeme iniciovať stretnutie s ministerstvom dopravy a jeho podriadenými organizáciami, či už Národnou diaľničnou spoločnosťou alebo Slovenskou správou ciest tak, aby sme dokázali jednoznačne určiť, komu patria mostné objekty,“ dodal Nosko.