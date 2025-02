Poslanci otvorili schôdzu k zdravotníckemu a stavebnému zákonu

Riešiť na nej majú zdravotnícky zákon, súvisiaci s dohodou s lekárskymi odborármi, stavebný zákon aj návrh na úpravu niektorých zákonov v súvislosti so zmenami ním vyvolanými. V úvode schôdze sa v sále prezentovalo 76 zákonodarcov.

Návrh zákona, týkajúci sa zdravotníctva, minulý týždeň schválila vláda. Navrhuje ho prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Zmeny sa majú týkať valorizácie platov lekárov, zavedenia personálnych normatívov v nemocniciach či skrátenia pracovnej doby zamestnancov nemocníc. Legislatíva súvisí s memorandom o nastolení sociálneho zmieru v zdravotníctve, ktoré uzavrela vláda a Lekárske odborové združenie. Uzavretím sa podarilo zabrániť kolapsu nemocníc, ktorý hrozil pre výpovede viac ako 3300 lekárov. Odborári však trvajú na tom, aby legislatívu schválil do konca februára parlament, inak 3300 lekárov odíde k 28. februáru z nemocníc.

Poslanci by mali na schôdzi tiež definitívne rozhodnúť o vládnom návrhu nového stavebného zákona. Jeho cieľom je profesionalizácia štátnej stavebnej správy, znižovanie administratívnej záťaže pri podnikaní, zjednodušenie stavebného konania, najmä pri rodinných domoch a malých bytových domoch. Legislatíva rieši aj problematiku tzv. čiernych stavieb či zníženú úroveň disciplíny vo výstavbe.

Zákonodarcovia by mali na schôdzi rokovať aj o ďalších predpisoch, ktoré je potrebné upraviť a zosúladiť v súvislosti s novým stavebným zákonom. Tieto zmeny musia nadobudnúť účinnosť spolu so stavebným zákonom, inak hrozia komplikácie. Parlament by mal preto úpravy prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní.