Sladidlami proti zápche: Ktoré z nich je najúčinnejšie?

So zápchou sa aspoň raz v živote už stretla väčšina dospelých. Charakterizuje ju pocit sýtosti, nafukovanie, nepohodlie v oblasti čriev a nepravidelné vyprázdňovanie. V snahe uľaviť si mnohí siahajú po liekoch, pričom zabúdajú na to, že rýchle riešenie sa môže skrývať priamo v kuchyni.

Ako informuje britská Národná zdravotnícka služba, jedným z najlepších prírodných liekov na zápchu je ovocie s obsahom sorbitolu. Tento sacharidový alkohol podľa nej „zjemňuje stolicu a zjednodušuje jej vyprázdnenie“.

Sorbitol je sacharidový alkohol, ktorý patrí do skupiny polyolov. Často sa používa ako nízkokalorické sladidlo, no možno ho nájsť aj prirodzene v ovocí ako jablká, marhule, hrozno (a hrozienka), maliny a jahody. Umelo sa pridáva do nápojov s označením „bez cukru“ alebo do obdobných žuvačiek.

Keďže sorbitol je hyperosmotický, znamená to, že po skonzumovaní priťahuje vodu z celého tela do čriev, čo pomáha pri ich peristaltike.

Vyskúšajte aj žuvačku

Vďaka obsahu sorbitolu niektoré žuvačky pôsobia ako prírodné laxatívum. Ako však v jednom zo svojich videí zverejnených na TikToku vysvetlil chirurg Karan Rajan, žuvanie žuvačky okrem toho spúšťa gastrokolický reflex čriev, čo ich pripravuje na vylučovanie stolice.

„Uvoľňuje sa množstvo hormónov a stimuluje sa blúdivý nerv, čo vedie k častejším kontrakciám čriev,“ uzavrel Rajan, ktorého citoval portál Huffington Post.