Nikto si neželá vystúpenie z Európskej únie a NATO, uisťuje Pellegrini

Jeden z hlavných dôvodov pravidelných demonštrácií považuje Pellegrini za irelevantný. Uviedol to po utorkovom stretnutí s predsedami koaličných strán Smer-SD, Hlas-SD, SNS a opozičného KDH.

„Z tohto nášho spoločného stretnutia vyplynulo veľmi jasne, že nikto, ani z koaličných strán a ani predstaviteľ opozičnej strany KDH, nemal záujem o vystúpenie Slovenska z Európskej únie a NATO, nikto takéto vystúpenie ani nechystá, nikto neorganizuje a nikto ani nepredpokladá, že by Slovensko videlo svoju budúcnosť mimo týchto dvoch organizácií,“ vyhlásil prezident. Zároveň podľa neho všetci vnímajú výzvy a problémy, ktorým budú musieť EÚ a Aliancia v budúcnosti čeliť. „Pretože žijeme vo veľmi pohnutej dobe. Dochádza ku geopolitickým posunom, dochádza k zmene politických systémov,“ načrtol.

Prezident pripomenul, že okrúhly stôl zvolal najmä na žiadosť opozičných strán KDH, PS a SaS, ktoré vyjadrili znepokojenie z vývoja zahraničnej politiky SR. Viedlo ho k tomu aj to, že obavy z vystúpenia SR z EÚ alebo NATO sú motívom pre protestujúcich na zhromaždeniach. „Ak občania naďalej chcú vyjadrovať svoj nesúhlas s niečím v tejto krajine, majú na to plné právo, ale je zbytočné, ak vyjadrujú svoj nesúhlas s vystúpením Slovenska z EÚ alebo zo Severoatlantickej aliancie, lebo to nie je pravda,“ zhrnul.

Ocenil, že líder KDH sa na stretnutí zúčastnil. Odmietnutie pozvania zo strany lídra PS Michala Šimečku a predsedu SaS Branislava Gröhlinga považuje za prejav ich nevyzretosti a nepripravenosti prevziať riadenie krajiny. Podozrieva ich, že chcú pokračovanie rozporu a spochybňovania zahraničnopolitickej orientácie.

Prezident sa hlási k myšlienke organizovať ďalšie okrúhle stoly k aktuálnym výzvam. „Budem robiť všetko pre to, aby sme opäť v oblasti energetickej bezpečnosti krajiny a v oblasti zahraničnej politiky nachádzali aspoň aký-taký bazálny konsenzus a hovorili sme jedným jazykom,“ dodal. Po zvolení predsedu Národnej rady SR chce pokračovať aj vo formáte pravidelných stretnutí troch najvyšších ústavných činiteľov.

Na stretnutí sa zúčastnili líder Smeru-SD a premiér Robert Fico, predseda SNS a podpredseda parlamentu Andrej Danko, predseda Hlasu-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok a líder KDH a poslanec parlamentu Milan Majerský. PS a SaS odmietli pozvanie prezidenta. Líder PS Michal Šimečka označil formát stretnutia za pascu na opozíciu. Pripomenul, že o stretnutie ho žiadali tri opozičné strany, no hlava štátu pozvala aj koaličné strany. SaS odmietla byť súčasťou „falošnej hry“ na nadstraníckosť, premiéra Fica nepovažuje za dôveryhodného partnera.