V sušienkach našli toxíny prispievajúce k vzniku autizmu

V sušienkach známych ako Girl Scout Cookies, ktorých predaj spropagovali najmä americké skautské organizácie, sa našiel nebezpečný herbicíd glyfosát, ktorý môže po konzumácii u tehotných žien ohroziť ich dieťa a prispieť k vzniku autizmu. Informuje o tom britský denník Daily Mail s tým, že v sušienkach tiež zistili stopy ťažkých kovov spôsobujúcich rakovinu.

Ťažké kovy ako hliník, arzén, kadmium, olovo a meď sa našli až v 88 percentách testovaných vzoriek. Mnohé z nich obsahovali olovo a kadmium v dávkach, ktoré vysoko prekračujú limity stanovené americkou Agentúrou pre ochranu životného prostredia.

