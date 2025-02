Poslanci za PS sa v úvode mimoriadnej schôdze nebudú prezentovať

Vyhlásil to šéf poslaneckého klubu PS Martin Dubéci na utorkovej tlačovej konferencii. Chcú zistiť, či má koalícia na otvorenie schôdze dosť poslancov.

„Je na koaličných poslancoch, nech ukážu, či dokážu v rokovacej miestnosti vôbec zapnúť pomyselné svetlo. Uvidíme, či sa to podarí. Indície sú, že zrejme možno aj áno. Ak sa to však podarí, považujeme to skôr za dohodu, ktorá platí pre túto schôdzu, a potom bude zaujímavé, čo sa bude diať v nasledujúcich týždňoch,“ povedal.

Prípadné prijímanie zdravotníckej legislatívy poslanci za PS nebudú blokovať. Pri hlasovaní sa zdržia. Poslanec Oskar Dvořák (PS) to odôvodnil tým, že k návrhu majú výhrady, a to k procesu aj obsahu. Upozornil okrem iného na to, že navrhovaným zmenám nepredchádzala širšia diskusia.

Dubéci zároveň pripomenul, že v utorok sa mala začať riadna schôdza NR SR, nie mimoriadna. Upozornil na to, že posledná riadna schôdza sa skončila 16. decembra a ďalšia riadna sa má začať až 25. marca. „To znamená že zhruba 3,5 mesiaca bude legislatívny tok a prijímanie zákonov v tejto krajine stáť,“ podotkol. V tejto súvislosti hovoril o paralýze štátu a rozpade koalície.

V utorok popoludní sa má začať mimoriadna schôdza parlamentu. Poslanci sa majú na nej venovať zdravotníckemu zákonu súvisiacemu s dohodou s lekárskymi odborármi. Na programe majú aj stavebný zákon, aj návrh na úpravu niektorých zákonov v súvislosti so zmenami ním vyvolanými.