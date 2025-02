Zomrela herečka známa zo seriálu Squid Game

Vo veku 81 rokov zomrela v nedeľu po zástave srdca juhokórejská herečka I Džo-sil známa z populárneho seriálu Squid Game. TASR o tom píše na základe pondelňajšej správy agentúr DPA a Jonhap.

Herečke len pred tromi mesiacmi diagnostikovali rakovinu žalúdka, ktorú jej PR agentúra označila aj za príčinu úmrtia. V nedeľu ju po zástave srdca previezli do nemocnice v meste Uidžongbu, ležiacom severne od Soulu, kde ju vyhlásili za mŕtvu.

She was widely recognized for her roles in Squid Game 2, Train to Busan, and The Uncanny Counter.