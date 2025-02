Dvojnásobný premiér Mikuláš Dzurinda slávi 70. narodeniny

Dzurinda ukončil éru mečiarizmu a počas jeho vládnutia sa Slovensko začlenilo do euroatlantických štruktúr - v roku 2004 vstúpilo do Európskej únie (EÚ) a NATO.

Dnes má slovenský politik a štátnik Mikuláš Dzurinda 70 rokov.

Mikuláš Dzurinda sa narodil 4. februára 1955 v obci Spišský Štvrtok ležiacej v okrese Levoča. V roku 1979 ukončil Fakultu prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov na Vysokej škole dopravnej v Žiline. V roku 1988 získal titul kandidáta vied. Po skončení vysokej školy pôsobil v rokoch 1979 - 1988 ako ekonomický analytik vo Výskumnom ústave dopravnom v Žiline a v rokoch 1988 - 1990 bol riaditeľom pre informačné technológie na oblastnom riaditeľstve Československých štátnych dráh v Bratislave.

Do politiky vstúpil po Nežnej revolúcii v roku 1990, o dva roky neskôr zasadol prvý raz do poslaneckých lavíc. Vo februári 1990 sa stal jedným zo zakladajúcich členov Kresťanskodemokratického hnutia (KDH). Ako podpredseda KDH pre ekonomiku oznámil koncom októbra roku 1996 svoju kandidatúru na post predsedu KDH. Vo voľbách proti Jánovi Čarnogurskému však nesupel.

V tom istom čase sa začal v slovenskej politike formovať proreformný a prointegračný prúd, z ktorého postupne v júli 1997 vznikla Slovenská demokratická koalícia (SDK). Mikuláš Dzurinda bol spočiatku jej hovorcom - 4. júla 1998 sa stal jej predsedom.

Po parlamentných voľbách, ktoré sa konali 25. a 26. septembra 1998, zasadol prvýkrát do kresla premiéra. Prvá vláda Mikuláša Dzurindu pôsobila od 30. októbra 1998 do 15. októbra 2002. Druhý raz zostavoval vládu v roku 2002 po parlamentných voľbách (uskutočnili sa 20. a 21. septembra). Na jej čele stál do 4. júla 2006.

V januári 2000 avizoval Mikuláš Dzurinda vznik nového politického subjektu Slovenská demokratická a kresťanská únia (SDKÚ). Dňa 14. februára 2000 vystúpil z KDH. Na ustanovujúcom kongrese SDKÚ bol 18. novembra 2000 zvolený za predsedu novovzniknutého politického subjektu. SDKÚ sa v januári 2006 spojila s Demokratickou stranou (DS) - nová strana dostala názov SDKÚ-DS, Mikuláš Dzurinda zostal jej predsedom.

Po predčasných parlamentných voľbách v júni 2006 sa vrátil do Národnej rady SR ako opozičný poslanec. Po júnových voľbách v roku 2010 zastával do apríla 2012 post ministra zahraničných vecí SR vo vláde Ivety Radičovej. V marci 2012 sa konali ďalšie predčasné voľby do parlamentu, v ktorých sa ním vedená SDKÚ-DS prepadla so ziskom 6,09 percenta až na piate miesto. Nasledovalo oznámenie, že o post predsedu strany sa uchádzať nebude - v máji 2012 sa ním stal Pavol Frešo.

Po odchode z SDKÚ-DS (jún 2014) a z Národnej rady SR (január 2016) sa Mikuláš Dzurinda venoval najmä európskej politike. O návrat na slovenskú politickú scénu sa pokúsil začiatkom roku 2023. Stalo sa tak po vyslovení nedôvery vláde Eduarda Hegera v polovici decembra 2022. V januári 2023 oznámil vznik nového politického projektu pod názvom Modrá koalícia s cieľom vytvoriť platformu pre spájanie sa viacerých stredopravých politických strán. Tento zámer sa nepodarilo naplniť, a tak v máji 2023 vznikol nový politický subjekt Modrí - Európske Slovensko. Mikuláš Dzurinda sa stal jeho predsedom 14. mája po ustanovujúcom kongrese strany.

Pred predčasnými parlamentnými voľbami, konali sa 30. septembra 2023, sa mimoparlamentné strany Modrí - Európske Slovensko a Most-Híd 2023 dohodli, že pôjdu do volieb spoločne pod názvom Modrí, Most-Híd (MM). Lídrom kandidátnej listiny bol Mikuláš Dzurinda. So ziskom 0,26 % hlasov voličov však strana skončila hlboko v poli porazených. Nie je nezaujímavé, že navlas rovnaký výsledok (0,26 %) zaznamenala SDKÚ-DS v marcových parlamentných voľbách v roku 2016. Modrí, Most-Híd zmenili v decembri 2023 názov na Modrí - ES (Európske Slovensko), od marca 2024 vedie stranu Ľuboš Schwarzbacher.

Dvojnásobný slovenský premiér Mikuláš Dzurinda je od začiatku decembra 2013 predsedom Centra Wilfrieda Martensa pre európske štúdie, oficiálneho think-tanku Európskej ľudovej strany (EPP) v Bruseli.

Od mladosti sa aktívne venuje športu, jeho koníčkom je najmä vytrvalostný beh, cyklistika, tenis a futbal. V roku 2002 mu vyšla kniha Kde je vôľa, tam je cesta s podtitulom Môj maratón.