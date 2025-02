Trump chce dohodu s Ukrajinou na dodávkach vzácnych kovov výmenou za pomoc USA

„Chceme uzavrieť dohodu s Ukrajinou, v rámci ktorej by si zabezpečili to, čo im dávame my (výmenou) za ich vzácne zeminy a ďalšie veci,“ povedal Trump novinárom v Oválnej pracovni. Takisto sa posťažoval, že Spojené štáty poslali Ukrajine viac vojenskej i ekonomickej pomoci než jej európski spojenci.

Podľa agentúry Reuters nebolo bezprostredne jasné, či Trump hovoril iba o vzácnych zeminách alebo o všetkých druhoch kritických surovín. Vzácne zeminy sú totiž skupinou 17 kovov, ktoré sa používajú na výrobu magnetov využívaných pre pohyb elektrických vozidiel, mobilné telefóny a inú elektroniku.

Za kritické pre hospodárstvo a obranu USA označujú americké úrady 50 nerastných surovín vrátane niekoľkých druhov vzácnych zemín, niklu a lítia.

Na Ukrajine sa nachádzajú veľké zásoby uránu, lítia a titánu, hoci žiadne z nich sa nepovažujú za jedny z piatich objemovo najväčších na svete. USA majú vlastné nevyužité zásoby týchto a ďalších dôležitých nerastov. Takisto majú len jednu prevádzkovú baňu na vzácne zeminy a veľmi malú spracovateľskú kapacitu. Najväčším svetovým producentom vzácnych zemín a mnohých ďalších kritických nerastov je Čína.

Ako Trump ďalej uviedol, ukrajinská vláda už údajne prejavila ochotu uzavrieť dohodu, aby USA získali prístup k prvkom, ktoré sú pre moderné hospodárstvo založené na pokročilých technológiách kľúčové.

„Chcem mať istotu vzácnych zemín,“ zdôraznil Trump s tým, že Ukrajina, do ktorej USA „vkladajú stovky miliárd dolárov“, má „skvelé vzácne zeminy“.

Americký prezident sa tiež vyjadril k vojne na Ukrajine, ktorú predtým prisľúbil rýchlo ukončiť, čo sa napokon nestalo. Teraz tvrdí, že rokovania pokračujú a Spojeným štátom sa podarilo dosiahnuť „veľký pokrok“, pokiaľ ide o Rusko a Ukrajinu. „Uvidíme, čo sa stane. Zastavíme tú smiešnu vojnu,“ vyhlásil.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotňajšom rozhovore pre AP povedal, že akékoľvek rozhovory medzi Washingtonom a Moskvou sú neprijateľné, ak sa na nich nezúčastňuje aj Kyjev.

„Môžu mať svoje vlastné vzťahy, ale hovoriť o Ukrajine bez nás - to je nebezpečné pre všetkých,“ povedal Zelenskyj. Jeho tím podľa neho komunikuje s Trumpovou administratívou, ale ide nekonkrétne rozhovory. Dúfa preto, že sa čoskoro uskutočnia aj osobné stretnutia.