SaS: Strašením o prevrate zažívame medzinárodnú blamáž a stratu dôvery spojencov

Strana žiada odstúpenie riaditeľa Slovenskej informačnej služby i obnovenie funkčnosti výborov Národnej rady SR, ktoré majú kontrolovať činnosť bezpečnostných zložiek.

Slovensko podľa SaS v poslednom období stráca dôveru svojich partnerov a spojencov. Dôvodom má byť návšteva a rokovania premiéra či koaličných poslancov v Moskve a tiež vyjadrenia o budúcej možnosti vystúpenia z Európskej únie. „Blamáž zažívame aj s tými konšpiráciami týkajúcimi sa prevratu alebo akejsi 'majdanizácie' Slovenskej republiky,“ skonštatoval poslanec Národnej rady SR Juraj Krúpa (SaS).

SaS informácie o údajne plánovanom prevrate spochybňuje a tvrdí, že v prípade, ak by k takémuto konaniu za koordinácie zložiek zo zahraničia dochádzalo, štát by reagoval inak. Krúpa by v prípade reálnej hrozby očakával zvolanie mimoriadnej Európskej rady či Severoatlantickej rady. Do vyššej pohotovosti by mala byť pripravená aj polícia či ozbrojené sily. „Nič z toho sa nedeje. Ak by tieto hrozby boli vážne, tak sa konajú reálne kroky,“ uviedol Krúpa.

Hrozba štátneho prevratu podľa SaS, navyše, zakladá podstatu vážnych trestných činov. „Najprv by prebiehali úkony, o ktorých by sme vôbec nevedeli. Ak by niekto páchal štátny prevrat, dozvedeli by sme sa, že páchatelia sú vo väzbe a dodatočne by sme boli informovaní, čo urobila vláda pre to, aby to zastavila. Je zjavné, že žiadne dôkazy vláda nemá a sú to výmysly,“ povedala podpredsedníčka SaS Mária Kolíková.

Podľa SaS existujú obavy, že bezpečnostné zložky sú na Slovensku zneužívané na politické účely, zastrašovanie opozície a občianskych organizátorov protestov. Úrady sa podľa strany, naopak, nezaoberajú aktivitami takých zoskupení, akým je napríklad Brat za brata. „Trváme na to, aby sa dôkladne vyšetrilo ich prepojenia na ruské spravodajské služby, slovenských politikov, aké majú úmysly, čo plánujú, aká je ich činnosť a či to neohrozuje našu bezpečnosť,“ poznamenal predseda mimoparlamentnej strany ODS - Občianski demokrati Slovenska Pavel Macko.

Fico podľa PS šíri strach a paniku medzi ľuďmi

Líder opozičného PS Michal Šimečka v pondelok rovnako skritizoval vládu v súvislosti s vyjadreniami o prevrate. Premiér Robert Fico (Smer-SD) podľa neho blúzni a šíri strach a paniku medzi ľuďmi. „Nemá pritom žiadne dôkazy, splieta bludy postavené na fotkách z Facebooku, verejných zbierkach a hromadných e-mailoch,“ uviedol. Podotkol tiež, že vláda informácie prezentuje ako najväčšiu hrozbu, akej SR čelila, no nepodniká vo veci prakticky žiadne kroky. „Premiér nekoná, lebo iba rozpráva o hrozbách a bezpečnostné zložky nič nerobia. (...) Problém je, že keď sa naozaj bude niečo diať, tak už tomu nikto neuverí,“ dodal predseda PS.

Fico podľa Šimečku stratil kontakt s realitou a za všetkým vidí sprisahanie temných síl zo zahraničia. „Za všetkým je jedno veľké sprisahanie. Divná spleť progresívcov, mimovládok, Gruzíncov a Američanov. Už sa v tom ani on sám nevyzná, ale obťažuje tým celý národ,“ skonštatoval. Fico tak podľa neho odvádza pozornosť od zlyhaní vlády. Líder PS zároveň odmietol, že by ľudia chodili na protesty, lebo sú zmanipulovaní. Podotkol, že tam chodia slobodne vyjadriť svoj nesúhlas s Ficovou vládou a jej smerovaním.

O údajnej snahe destabilizovať SR rokovala v druhej polovici januára Bezpečnostná rada SR, informácie o plánovanom prevrate má obsahovať správa SIS. Premiér Robert Fico (Smer-SD) v piatok (31. 1.) vyhlásil, že do organizácie protestov na Slovensku je zapojená Gruzínska národná légia, ktorá bojuje na Ukrajine, jej veliteľ Mamuka Mamulašvili či ukrajinská rozviedka. Robí tak podľa neho spoločne s opozíciou a nepolitickou organizáciou Mier Ukrajine s cieľom vyvolať na Slovensku štátny prevrat.