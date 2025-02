Scholz avizuje protiopatrenia, ak USA zavedú clá pre EÚ

„Ako silná ekonomická oblasť vieme reagovať aj colnou politikou,“ povedal Scholz pri príchode na samit EÚ v Bruseli. Zdôraznil však, že pre obe strany by bolo lepšie nájsť dohodu o obchode.

„Je jasné, že predpokladom porozumenia je, že poznáte svoju vlastnú silu. Európa môže konať,“ uviedol Scholz a dodal, že obe strany majú prospech z výmeny tovarov a služieb. No ak to Trumpova colná politika sťaží, bude to zlé pre Európu aj pre USA.

Americký prezident Donald Trump oznámil cez víkend zavedenie ciel pre Mexiko, Kanadu a Čínu od 4. februára, ktoré ovplyvnia obchod v hodnote miliárd dolárov a zasiahnu svetové trhy.

Trump pripustil, že clá voči trom najväčším obchodným partnerom USA môžu Američanom spôsobiť krátkodobú bolesť, ale „z dlhodobého hľadiska sú Spojené štáty okrádané prakticky každou krajinou na svete“.

Globálne akciové trhy a meny sa v pondelok prepadli pre obavy, že clá vyvolajú ekonomicky škodlivú obchodnú vojnu. Paneurópsky index Stoxx 600 klesol o 1,3 % počas ranného obchodovania.

Trump v nedeľu (2. 2.) vo svojom prejave naznačil, že Európska únia je ďalším adeptom na clá, nepovedal však, kedy ich zavedie.

„Neberú naše autá, neberú naše farmárske produkty. Nevezmú takmer nič a my od nich berieme všetko,“ povedal novinárom.

Lídri EÚ, ktorí sa v pondelok zišli na neformálnom samite v Bruseli, uviedli, že Európa bude pripravená brániť sa, ak USA zavedú clá, ale zároveň vyzvali na zdôvodnenie a vyjednávanie.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron po príchode na rokovania povedal, že ak bude EÚ napadnutá v jej komerčných záujmoch, bude musieť „vzbudiť rešpekt a reagovať“. Dodal, že nedávne vyhlásenia Spojených štátov tlačia Európu k tomu, aby bola silnejšia a jednotnejšia.

„Myslím si, že clá sú vždy zlé. Clá sú zlé pre obchod. Clá sú zlé pre Spojené štáty,“ uviedol luxemburský premiér Luc Frieden.

Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová pripomenula tiež, že v obchodnej vojne niet víťazov, pričom ak nejaká medzi Európou a Spojenými štátmi vypukne, „potom sa smiať bude Čína“.

Trump naznačil, že Británia, ktorá odišla z EÚ v roku 2020, by mohla byť ušetrená ciel.

USA sú najväčším obchodným a investičným partnerom EÚ a neustále dovážajú viac tovaru, ako vyvážajú do bloku. Deficit obchodu s tovarom v USA dosiahol v roku 2023 podľa údajov Eurostatu 155,8 miliardy eur. V službách však mali USA prebytok vývozu nad dovozom z EÚ vo výške 104 miliárd eur.