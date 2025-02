Musk: Spolu s prezidentom Trumpom zatvoríme USAID

Musk označil USAID za "zločineckú organizáciu" a Trump o nej povedal, že ju "riadia radikálni blázni", píše TASR podľa správ agentúry AFP a stanice NBC News.

Musk ako šéf Komisie pre efektívnosť vlády (DOGE) oznámil, že aktuálne „prebieha proces zatvorenia USAID“. Nevysvetlil však, na akom právnom základe môže bez súhlasu Kongresu Biely dom zrušiť federálnu agentúru. Neozrejmil ani, kedy k tomuto kroku dôjde. Podľa jeho slov však má „plnú podporu prezidenta“.

„Pokiaľ ide o USAID, podrobne som to s (Trumpom) prediskutoval a on súhlasil, že by sme (agentúru) mali zrušiť,“ povedal. V príspevku na platforme X bez poskytnutia dôkazov Musk vyhlásil, že „USAID z daní financovala výskum biologických zbraní vrátane Covidu-19, ktorý zabil milióny ľudí“.

Biely dom na žiadosť o komentár k Muskovmu vyhláseniu o zatvorení agentúry v pondelok ráno bezprostredne nereagoval, uvádza NBC News.

Trump v nedeľu pochválil Muska za to, že „odvádza dobrú prácu“. Zároveň kritizoval USAID, že ju „riadi banda radikálnych bláznov a my ich z nej dostaneme... a potom rozhodneme (o jej budúcnosti),“ povedal Trump.

USAID je nezávislá agentúra zriadená zákonom. Spravuje rozpočet vo výške 42,8 miliardy dolárov určený na humanitárnu a rozvojovú pomoc vo svete. Podľa NBC News však ide len o nepatrný zlomok celkových federálnych výdavkov.

Americký prezident Donald Trump 20. januára v deň inaugurácie podpísal dekrét, ktorým na 90 dní pozastavil všetku zahraničnú pomoc poskytovanú USAID. Následne udelil niekoľko výnimiek, no humanitárni pracovníci sa aj napriek tomu obávajú o jej budúcnosť ako nezávislej inštitúcie. Objavili sa tiež správy o tom, že Trump chce USAID začleniť pod ministerstvo zahraničných vecí. Jeho tím na žiadosť agentúry AFP o vyjadrenie nereagoval.